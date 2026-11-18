Tras los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, se definieron los duelos del Final Four, incluyendo un enfrentamiento poco habitual en una ronda previa a la final de un torneo de Concacaf.

Los cruces se establecieron según el desempeño de las distintas selecciones en la fase anterior, la cual enfrentó a los cuatro conjuntos mejor posicionados en el ranking de la región contra los dos primeros de cada grupo de la Liga A.

El primer duelo fue entre Panamá y Curazao. La serie terminó con un marcador global de 2-0 a favor de los canaleros gracias a un doblete de José Fajardo en el partido de vuelta.

Después, Canadá eliminó a Guatemala tras un marcador global de 7-3. El primer choque acabó con un 2-3 en territorio chapín; luego un 4-1 en la vuelta sentenció la llave a favor de los de la hoja de maple.

La tercera serie enfrentó a Estados Unidos y Haití. Este cruce registró un global de 8-0 a favor de los estadounidenses, quienes resolvieron la eliminatoria desde el partido de ida.

El último enfrentamiento tuvo como protagonistas a México y Jamaica. En la ida, los Reggae Boyz obtuvieron una sorprendente victoria de 3-2; sin embargo, en la vuelta los aztecas triunfaron 1-0 y clasificaron debido a la regla del gol de visitante.

De esta forma, el Final Four de la Liga de Naciones se disputará de la siguiente manera:

Estados Unidos (1.°) vs. México (4.°)

Canadá (2.°) vs. Panamá (3.°)

El duelo entre estadounidenses y mexicanos resulta inusual en una instancia anterior a la disputa por el título, ya que habitualmente Concacaf organiza sus torneos para que ambas selecciones solo puedan cruzarse en la final, al ser la mayor fuente económica y de aficionados de la confederación.

Estos compromisos se disputarán entre el 25 y el 28 de marzo del próximo año y se jugarán en su totalidad en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. Las semifinales, a partido único, están previstas para el 25, mientras que el duelo por el tercer puesto y la final se jugarán el 28.