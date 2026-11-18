El partido entre México y Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, terminó generando polémica. En ella se vieron involucrados tres árbitros costarricenses: Juan Gabriel Calderón, David Gómez y Jesús Montero.

El duelo terminó con victoria de México por 1-0, resultado que les permitió a los aztecas clasificarse a la ronda final del certamen. Sin embargo, durante el compromiso se presentó una acción polémica en la que un jugador jamaiquino realizó una plancha sobre el volante mexicano Álvaro Fidalgo.

Ante esta situación, los jugadores de México pidieron la tarjeta roja. El árbitro central del compromiso era Juan Gabriel Calderón, quien consideró que la acción solamente ameritaba una tarjeta amarilla.

Posteriormente, según reportes de la prensa mexicana, la jugada fue revisada en el VAR, donde se mantuvo el criterio arbitral. En la sala del videoarbitraje se encontraban los también costarricenses David Gómez y Jesús Montero, este último como asistente del VAR.

Luego del encuentro, Álvaro Fidalgo atendió a la prensa mexicana en la zona mixta y lanzó una fuerte crítica al arbitraje.

“Ni siquiera por ser último hombre, creo que la entrada con la plancha a esa altura no se puede. Si me llega a pillar con la pierna un poco más apoyada, a lo mejor no estaríamos hablando ahora mismo aquí”, reflexionó.

Por su parte, el analista arbitral mexicano Fernando Guerrero fue vehemente en sus cuestionamientos a través de las redes sociales.

“Una jugada de cárcel por esta entrada del jugador de Jamaica sobre Fidalgo. Por poco y lo rompen al jugador mexicano. El árbitro y el VAR de escándalo. Qué se puede esperar si el jefe de los árbitros en Costa Rica es Miguel Chacón (mexicano)”, señaló.

Juan Gabriel Calderón se convirtió en el principal referente del arbitraje costarricense en los últimos años. De hecho, estuvo presente en la Copa del Mundo de 2026 como cuarto árbitro en varios compromisos, además de mantener una presencia regular en escenarios internacionales.