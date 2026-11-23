Con el Torneo de Apertura 2026 llegando al cierre de la fase regular, se puede empezar a visualizar el panorama que tendrán los clubes de cara al próximo certamen. Entre estos destacan los equipos que estarán peleando el descenso.

Actualmente, tres clubes están directamente involucrados en la lucha por la permanencia, con cuatro puntos separando al octavo del último lugar: Herediano (15 puntos), Escorpiones (14) y Pérez Zeledón (11).

Además, Inter San Carlos (7.°) está a nueve puntos del sótano y Puntarenas (6.°), a 11. Aunque la diferencia es mayor, de cara al próximo torneo las distancias podrían acortarse, especialmente ante un mal arranque de alguno de estos planteles.

Pero, ¿cómo se decide el descenso en la temporada 2026-2027?

Según el artículo 84 del Reglamento del Campeonato de Primera División, para conocer al club que descenderá a la Liga de Ascenso habrá que esperar hasta el Clausura 2027, cuando se decida la tabla anual del campeonato.

El equipo que obtenga el peor rendimiento en ambos torneos y termine en el último puesto de la tabla acumulada será el que baje a la categoría de plata.

En caso de que dos o más clubes finalicen igualados en puntos, el último lugar se definirá según los siguientes criterios, en el orden en que aparecen:

Sanciones administrativas.

Mayor diferencia de gol.

Mayor cantidad de goles a favor.

Mayor puntuación en duelos directos entre los clubes involucrados.

Mayor diferencia de goles en duelos directos entre los clubes involucrados.

Mayor cantidad de goles a favor en duelos directos entre los clubes involucrados.

Sorteo a realizar por la Unafut.

Además, el reglamento también contempla que si un equipo es descendido de forma administrativa o es expulsado de la competición —como ya sucedió durante la pretemporada con Liberia o con Guanacasteca y Santos en el pasado— el descenso deportivo se mantendrá con regularidad.

Al tratarse de un acumulado de dos torneos, es complicado que un club grande, como es Herediano, se vea realmente comprometido en la lucha por no descender.

Por su parte, Puntarenas y San Carlos arrastran sanciones administrativas, que los dejarían en desventaja en caso de empate en puntos de la tabla acumulada.