“No le voy a rezar a nadie porque la verdad es que son muy pocas las posibilidades, no lo merecemos, porque ya dejamos pasar y así es el fútbol, ya no hay nada más que hacer que cumplir el último partido y terminar este torneo”, manifestó Wálter Centeno el viernes pasado, cuando San Carlos empató con Escorpiones (2-2) y él daba por un hecho que Alajuelense clasificaría el lunes.

Paté tiró la toalla en ese momento porque nunca le pasó por la mente que la Liga perdería contra Cartaginés (1-2), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ese resultado adverso de los rojinegros no solo provocó que cambiaran sus planes para este cierre, cuando ya está encima la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, sino que también le dio vida e ilusión a San Carlos.

Tras la victoria de los brumosos en la Catedral, Amarini Villatoro se acordó de lo dicho por Centeno y le dejó un mensaje, con una invitación incluida para eliminar a la Liga.

“Queríamos condicionar al rival para lo que viene, porque tiene una visita difícil. Como dijo mi amigo Paté, no pedía milagros, pero se la dejamos servida; ahí le queda”, pronunció Amarini Villatoro.

El periodista Anthony Porras conversó con Wálter Centeno en su canal de Youtube, en un espacio denominado En vivo con La Pitón, y ahí le consultó qué piensa del recado que le envió el técnico de Cartaginés.

“Qué compromiso... La verdad que esa frase la dije porque yo no le rezo a ningún santo, yo nada más le creo a Dios. Sé lo que hemos trabajado, sé lo que hemos querido clasificar, de cómo hemos trazado la forma de clasificar, que no se nos ha dado anteriormente por equis o ye circunstancia, pero siempre hay un lema que yo tengo: ‘El fútbol va a premiar al fútbol’, y creo que San Carlos ha sido un equipo valiente”, apuntó Wálter Centeno.

Paté aseguró que su equipo siempre juega fútbol y confía en que este sábado, el propio partido ante la Liga le dará la razón.

“Sabemos de que no va a ser nada fácil, pero hemos insistido tanto y ahora se presenta una oportunidad gracias al buen desempeño también y al fair play, llamémoslo así, que ha hecho el Cartaginés”, citó.

Wálter Centeno aprovechó para felicitar a Amarini Villatoro y a sus jugadores.

“Lo han hecho muy bien a nivel internacional y creo que ya no es el mismo Cartago de antes. Ahora tiene buenos jugadores y este fútbol le ganó a un equipo grande en su estadio, no es fácil y de la forma que lo hizo. Tenemos que aprender de ellos, de cómo lo hicieron, de ser valientes, de esforzarnos. Los muchachos tienen ahí un partido que pueden ver para que se motiven”, comentó Paté.

En esa charla, Wálter Centeno recordó que el torneo pasado fueron últimos y que este campeonato lo iniciaron con un asterisco, pero que ahora son quintos y pueden cerrar la fase regular en el cuarto lugar. Eso lo lleva a la conclusión de que hay crecimiento y evolución, a pesar de todo.

Cuando San Carlos fue al Estadio Alejandro Morera Soto, le ganó a Alajuelense. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

“Hemos encontrado muchos jugadores que tienen ganas de surgir, ganas de seguir creciendo como futbolistas. Yo creo que al día de hoy hemos logrado cosas importantes a raíz del trabajo, de la confianza, sobre todo de la tolerancia a la adversidad, porque no es fácil combatir dos torneos con el problema del descenso”, citó.

Paté considera que para sus jugadores, el partido ante la Liga es “como la fiesta de la alegría de fin de año cuando uno sale de clases”.

Quiere que sus hombres disfruten y sean felices, pero que depende de ellos, porque cree que su rol es apenas el de un guía, pero que los artistas son los jugadores.

“Ahora les toca a ellos disfrutar el momento, más aún que es Alajuelense. Creo que para nadie es un secreto que Alajuela es una gran institución, entonces qué mejor momento de saber que valió la pena tanto esfuerzo”.

En un momento de la entrevista, Anthony Porras le comentó que tenía muchos mensajes de saprissistas que le pedían que le dijera a Paté que, por favor, le gane a la Liga el sábado.

“Siempre es difícil quitarse el tatuaje que tiene uno de los morados. Yo creo que la esencia no se puede perder nunca, aprendí tanto ahí que ahora que estoy en San Carlos también trato de inculcarles esos conceptos de grandeza”, citó.

Añadió que no es fácil trasladar eso a un equipo como San Carlos, porque son diferentes los ideales que hay en cada equipo.

“Y los de Saprissa te meten ideales muy altos donde te dicen que eres el mejor, que nunca puedes perder, que siempre tienes que ganar, que sos el más guapo, que sos el que mejor viste. Entonces, tratar de transformar esto en otro equipo no es fácil”.

Centeno reitera que él tiene ese ADN y que a sus jugadores no les enseñará otra cosa que no sabe. Y según él, sus hombres también creen eso ahora, que le pueden ganar a cualquiera.

“En los equipos donde he estado, ya sea Grecia, ya sea Consultans, Guadalupe, Santos y San Carlos, siempre voy a aspirar a ganar independientemente de cuál sea el rival”, concluyó Wálter Centeno.