El arquero de Guinea Ecuatorial Jesús Owono, quien fue uno de los protagonistas de la trágica jugada ocurrida en un partido de la Segunda División de España, en la que falleció el delantero Jesús de Miguel, reapareció públicamente en el ambiente futbolístico.

Owono fue el portero que realizó una entrada violenta e impactó directamente en el pecho del delantero rival, quien posteriormente se desplomó y falleció horas después en un hospital de España, el 3 de noviembre.

El guardameta estuvo presente en el palco durante el duelo entre su club, el Andorra, y el Leganés.

Al arquero se le vio muy emotivo durante los homenajes que se le rindieron a De Miguel. Además, también se le observó orando.

Owono se levantó de su asiento en el minuto nueve del partido y comenzó a aplaudir, con el objetivo de rendir homenaje a Jesús de Miguel, quien utilizaba ese número en su camiseta.

Tras lo sucedido, Owono recibió una sanción de 12 partidos de suspensión. Además, en su club mencionaron que no saben cuándo volverá a las canchas, debido a que se encuentra muy afectado psicológicamente.