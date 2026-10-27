Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026

El Balón de Oro 2026 tuvo como gran ganador a Harry Kane. El delantero inglés se alzó con el premio luego de una histórica temporada con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, en la que conquistó la Bundesliga y la Bota de Oro, además de liderar al combinado británico hasta el tercer lugar de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

El décimo puesto del galardón fue para Fabián Ruiz. Aunque para algunos figuraba entre los favoritos al título —especialmente por su desempeño colectivo en el PSG—, el mediocampista ocupó la última casilla de las diez primeras posiciones.

Al español le sigue Michael Olise. El extremo francés destacó como una de las figuras más importantes del Bayern Múnich; sin embargo, dicho rendimiento solo le alcanzó para colocarse en el noveno escalón.

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