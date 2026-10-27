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Puro Deporte

Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026, pero, ¿cómo quedó el resto del top 10?

France and Real Madrid forward Kylian Mbappe poses upon their arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Kylian Mbappé quedó segundo en el Balón de Oro 2026. En la foto, Mbappé previo al inicio de la gala. FRANCK FIFE
Alejandro Cerdas

El Balón de Oro 2026 tuvo como gran ganador a Harry Kane. El delantero inglés se alzó con el premio luego de una histórica temporada con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, en la que conquistó la Bundesliga y la Bota de Oro, además de liderar al combinado británico hasta el tercer lugar de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

El décimo puesto del galardón fue para Fabián Ruiz. Aunque para algunos figuraba entre los favoritos al título —especialmente por su desempeño colectivo en el PSG—, el mediocampista ocupó la última casilla de las diez primeras posiciones.

Al español le sigue Michael Olise. El extremo francés destacó como una de las figuras más importantes del Bayern Múnich; sin embargo, dicho rendimiento solo le alcanzó para colocarse en el noveno escalón.