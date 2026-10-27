Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026

El décimo puesto del galardón fue para Fabián Ruiz. Aunque para algunos figuraba entre los favoritos al título —especialmente por su desempeño colectivo en el PSG—, el mediocampista ocupó la última casilla de las diez primeras posiciones.
Al español le sigue Michael Olise. El extremo francés destacó como una de las figuras más importantes del Bayern Múnich; sin embargo, dicho rendimiento solo le alcanzó para colocarse en el noveno escalón.
Erling Haaland se ubicó en la octava posición. El atacante nórdico resultó una pieza fundamental para que Noruega alcanzara los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia.
Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, apareció en el sétimo lugar tras una destacada campaña con el PSG y la selección de Francia. Su compañero Khvicha Kvaratskhelia ocupó la sexta casilla, luego de erigirse como el futbolista parisino más descollante del año; no obstante, la ausencia de su selección (Georgia) en la Copa del Mundo le pasó factura.
Lionel Messi, máximo ganador histórico del trofeo, se situó en el quinto peldaño gracias a una notable actuación en el Mundial, certamen en el que guio a la selección de Argentina hasta la final. Al astro rosarino le sigue Rodri: el triunfador de 2024 se quedó a las puertas del podio después de ser elegido el mejor jugador de la Copa del Mundo.
El podio lo cierra Lamine Yamal. Pese a que un sector lo consideraba favorito a dejarse el trofeo principal, el extremo finalizó en el tercer puesto —un escalón por debajo del año anterior—, aunque se adjudicó el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven.
La medalla de plata quedó en manos de Kylian Mbappé. Si bien el atacante francés no sumó títulos colectivos a lo largo del curso, impuso un registro histórico al convertirse en el máximo goleador de las Copas del Mundo, distinción que acompañó con el liderato de goleo en la cita mundialista y en la liga española.
El protagonista indiscutible de la gala fue Harry Kane. Aparte de adjudicarse el máximo galardón individual, el atacante recibió el trofeo al mejor delantero del mundo, distinción concedida tras finalizar como el máximo artillero del ciclo competitivo 2025-2026.
Con este triunfo, Kane se convirtió en el quinto futbolista inglés en obtener el Balón de Oro, un selecto cuadro integrado por Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).