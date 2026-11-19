Tras dos semanas de pausa por la Selección de Costa Rica, el Torneo de Apertura 2026 regresa este fin de semana; pero ¿quiénes lideran el goleo, las asistencias y las vallas invictas?

Luego de varias jornadas muy igualadas, en la fecha 16 Alonso Hernández (Cartaginés) se distanció como máximo goleador en solitario del campeonato nacional con nueve anotaciones.

Al norteamericano lo siguen Ronaldo Cisneros (Alajuelense) y Kenyel Michel (Alajuelense), con siete tantos, y Joel Campbell (Inter San Carlos), con seis.

Además, Geancarlo Castro (Cartaginés), Brian Martínez (San Carlos), Doryan Rodríguez (Puntarenas), Gabriel Leiva (Sporting) y Juan Carlos Gaete (Cartaginés) han celebrado cinco goles cada uno.

Por otro lado, Luis Javier Paradela (Saprissa) lidera la lista de los máximos asistidores con ocho, seguido por Manuel Morán (Cartaginés), con seis.

Sumado a esto, Mariano Torres (Saprissa), Kenneth Cerdas (San Carlos), Joel Campbell, José de Jesús González (Cartaginés) y Newton Williamas (Saprissa) tienen cuatro asistencias.

De igual forma, José Vega (San Carlos) encabeza el apartado de los porteros con más vallas invictas, con siete. Al norteño le siguen Abraham Madriz (Saprissa), con seis, y Leonel Moreira (Sporting), con cuatro.

El Torneo se reanudará el viernes con el partido entre Escorpiones y San Carlos a las 8 p. m.