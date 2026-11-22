El cierre del primer tiempo entre Pérez Zeledón y Saprissa tuvo dos goles.

Primero fue Andrey Soto el que consiguió anotar para los morados, mientras que Rawy Rodríguez descontó para los generaleños.

💪⚽¡Descuenta Pérez Zeledón! Aprovecharon el balón para encontrar solo a Rawy Rodríguez y acortar distancias. #FPDenFOX pic.twitter.com/iNYbo001d3 — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026