El cierre del primer tiempo entre Pérez Zeledón y Saprissa tuvo dos goles.
Primero fue Andrey Soto el que consiguió anotar para los morados, mientras que Rawy Rodríguez descontó para los generaleños.
💪⚽¡Descuenta Pérez Zeledón! Aprovecharon el balón para encontrar solo a Rawy Rodríguez y acortar distancias. #FPDenFOX pic.twitter.com/iNYbo001d3— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026
🔥😈¡Aumenta la ventaja Morada!— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 22, 2026
Andrey Soto coloca el segundo en el marcador con un zurdazo letal desde fuera del área. #FPDenFOX pic.twitter.com/MidGjkKyQR