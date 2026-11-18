La Selección de Costa Rica vio cómo Alexis Mac Allister marcó el sexto gol de Argentina, mientras que Franco Mastantuono hizo el sétimo tanto.

El cierre del duelo entre Argentina y Costa Rica fue un capítulo más de la pesadilla que vivió el equipo patrio frente a la Albiceleste.

Mac Allister anotó en el minuto 78 del partido. El jugador aprovechó un balón en el área para quitar dos marcas y anotar, mientras que Franco hizo un remate de media distancia para vencer a Patrick Sequeira.

Vea los dos últimos goles del 7 a 0 de Argentina contra Costa Rica:

Se repite la peor paliza en la historia de Costa Rica pic.twitter.com/nJF7iyJm6m — TD Más (@tdmascrc) November 18, 2026