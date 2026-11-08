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Así es como Andrés Carevic pretende ganarle hoy a Alajuelense

Esta es la alineación de Sporting para el partido contra Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto

Sporting derroto a Herediano y asumio el primer lugar del campeonato.
Sporting llega como líder al Estadio Alejandro Morera Soto. Prensa de Sporting
Fanny Tayver Marín