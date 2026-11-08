Así es como Andrés Carevic pretende ganarle hoy a Alajuelense

Andrés Carevic regresa al Estadio Alejandro Morera Soto, donde sabe lo que es reír y llorar, también donde tiene buenos amigos y el cariño de muchos aficionados que no olvidan.

Pero hoy, el argentino está al frente de Sporting, un equipo con el que también tiene un recuerdo importante en la Catedral y es que la última vez que acudió a la casa rojinegra con los albinegros, se llevó los tres puntos.

Eso es justo lo que pretende para esta noche, en un partido al que Sporting llega como líder del Torneo de Apertura 2026 con 30 puntos. La única baja de este equipo es Mayron George, por sanción.

¿Cómo alinea? Andrés Carevic presenta un once conformado por Leonel Moreira, Adrián Chévez, Renzo Carballo, Alex López, Jean Carlo Batista, José Mario Pinto, Ariel Soto, Josimar Méndez, Kevin Espinoza, Carlos Pineda y Gabriel Leiva.

Además, tiene en banca a Rodiney Leal, Ignacio Gómez, Ryan Bolaños, Marco Ureña, Yostin Salinas, Youstin Salas, Eduardo Pastrana, Daniel Colindres, Randy Ramírez y Joshua Navarro.