Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el precio de las entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Cartaginés y en su pronunciamiento hay un mensaje exclusivo para aficionados brumosos.

Los seguidores del cuadro de la Vieja Metrópoli no tendrán que ingresar a boleterialaliga.com, sino que la Liga determinó una manera diferente de vender los boletos a los blanquiazules que quieran estar presentes el domingo 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En realidad, utilizará el mismo método que ya aplicó en las tres finales pasadas de la Copa Centroamericana contra Real Estelí de Nicaragua (2023 y 2024), así como ante Xelajú de Guatemala (2025).

La Liga indicó que esta vez, en cumplimiento de las disposiciones de Concacaf, el Club Sport Cartaginés contará con el 5 % del aforo del Estadio Alejandro Morera Soto, en una zona específica para sus aficionados.

Según indicó el tricampeón de Centroamérica en un comunicado, la totalidad de las entradas correspondientes a este porcentaje se entregará al Club Sport Cartaginés.

Y será el cuadro brumoso el que tendrá a su cargo el proceso de venta y distribución de boletos entre sus seguidores.

Alajuelense destacó que esas entradas tendrán un costo de ¢24.000, monto en el que ya se incluyen el IVA y el cargo por servicio.