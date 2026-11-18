La Selección de Costa Rica sufrió tres goles en contra del minuto 35 al 43 del primer tiempo del duelo ante Argentina. En el cierre de la primera parte, el equipo se vio muy débil en defensa y esto fue aprovechado por la albiceleste.

Julián Álvarez marcó el segundo tanto de Argentina, mientras el tercero fue obra de Nico Paz y el cuarto fue de Álvarez nuevamente.

El gol que sobresalió en esta paliza del primer tiempo fue el de Paz, quien sacó dos marcas y remató un misil a la izquierda del marco defendido por Patrick Sequeira, el arquero tico no pudo ni reaccionar ante el disparo.

Al medio tiempo, el partido se mantiene 4-0 a favor de la Albiceleste en la ciudad de Córdoba.

Vea los goles:

Argentina se está gozando a Costa Rica ¡Uno más para Julián Álvarez! pic.twitter.com/0RXyhwofUd — TD Más (@tdmascrc) November 17, 2026

Nico Paz, talento generacional. Vea, disfrute y aplauda pic.twitter.com/dYkiAN0RjZ — TD Más (@tdmascrc) November 17, 2026