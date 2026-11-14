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Antes de jugar contra Inglaterra, Luis de la Fuente dice: ‘España ya marcó una época’

El técnico lo aseguró debido a la racha de 44 partidos oficiales que tiene España sin perder

Rodri levanta la Copa del Mundo con la Selección de España, tras vencer a Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey el pasado 19 de julio.
Rodri levanta la Copa del Mundo con la Selección de España, tras vencer a Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey el pasado 19 de julio. WALEED IBRAHIM
AFP