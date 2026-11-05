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Puro Deporte

Ángel Zaldívar anota para Alajuelense y la afición manuda deja atrás las críticas

Ángel Zaldívar consiguió marcar un gol importante para Alajuelense cuando el empate se hacía grande

04/11/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 14 del torneo de apertura 2026 entre Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense.
Ángel Zaldívar celebró su gol a favor de Alajuelense contra Escorpiones. Jose Cordero

Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín

Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense, finalmente encontró el gol. El atacante marcó la anotación con la que el conjunto rojinegro consiguió el 2-1 ante Escorpiones.

Zaldívar apareció después de una gran jugada de Luis Díaz. El extremo ganó por la banda y envió un centro para que el número nueve llegara a cerrar la acción con su pierna izquierda.

Tras la anotación, los aficionados liguistas presentes en el estadio Ricardo Saprissa, casa de Escorpiones, no dejaron de corear el nombre de Zaldívar, un futbolista que había sido cuestionado por su falta de gol.