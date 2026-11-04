Alajuelense da a conocer un problema y anuncia lo que hará para el partido contra Sporting

Desde hace días, algunas tiqueteras electrónicas vienen fallando y Liga Deportiva Alajuelense es uno de los clubes afectados; así que los rojinegros tomaron una decisión para su partido del próximo sábado 7 de noviembre.
A través de un comunicado oficial, la Liga informó que el sistema de venta de entradas en línea permanecerá temporalmente fuera de servicio “debido a inconvenientes técnicos que afectan la plataforma de TicketShow, que es el proveedor del servicio”.
“Esta situación corresponde a una afectación general de la plataforma y no es exclusiva de nuestro club. Con el propósito de facilitar la adquisición de entradas para el partido, se habilitará la venta presencial en las boleterías del estadio Alejandro Morera Soto”, mencionó Alajuelense en el pronunciamiento.
Así que tome nota, porque estos son los horarios en los que se abrirán las boleterías físicas de la Catedral:
- Jueves 5 de noviembre: de 12 mediodía a 6 p. m.
- Viernes 6 de noviembre: de 9 a. m. a 6 p. m.
- Sábado 7 de noviembre: de 9 a. m. a 8 p. m.
En cuanto al ingreso de los asociados y socios comerciales, la Liga indicó que este viernes 6 de noviembre recibirán en sus correos electrónicos las entradas correspondientes mediante un código QR que deberán presentar para ingresar al estadio.
“Adicionalmente, el sábado 7 de noviembre a partir de las 9 a. m. se habilitará una ventanilla especial de atención para brindar asistencia a los asociados que requieran apoyo con sus códigos QR o el proceso de ingreso.
”Liga Deportiva Alajuelense agradece la comprensión de sus aficionados y asociados ante esta situación y reitera que cualquier actualización será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales”, se lee en el pronunciamiento.