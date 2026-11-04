Alajuelense da a conocer un problema y anuncia lo que hará para el partido contra Sporting

Desde hace días, algunas tiqueteras electrónicas vienen fallando y Liga Deportiva Alajuelense es uno de los clubes afectados; así que los rojinegros tomaron una decisión para su partido del próximo sábado 7 de noviembre.

A través de un comunicado oficial, la Liga informó que el sistema de venta de entradas en línea permanecerá temporalmente fuera de servicio “debido a inconvenientes técnicos que afectan la plataforma de TicketShow, que es el proveedor del servicio”.

“Esta situación corresponde a una afectación general de la plataforma y no es exclusiva de nuestro club. Con el propósito de facilitar la adquisición de entradas para el partido, se habilitará la venta presencial en las boleterías del estadio Alejandro Morera Soto”, mencionó Alajuelense en el pronunciamiento.

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