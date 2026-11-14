Andrey Soto sabe que esta es su gran oportunidad en la Selección de Costa Rica

Andrey Soto fue titular con Fernando Batista en la Selección de Costa Rica y, ahora, con la llegada de Bryan Ruiz al banquillo patrio, el volante del Saprissa se mantuvo como estelar del conjunto nacional. Ante Ecuador, volvió a ser de la partida en la derrota 2-0.

Soto actuó como un volante de llegada, encargado de buscar espacios a las espaldas de Manfred Ugalde. De hecho, fue el jugador que tuvo la opción más clara, pero le ahogaron el grito de gol sobre la línea de la portería rival.

Andrey expresó en declaraciones a Radio Columbia que está muy conforme con la regularidad que ha conseguido en la Selección, donde goza de la confianza del cuerpo técnico para ser titular.

“La verdad, estoy feliz. Hay que aprovechar la oportunidad y seguir en esto. Bryan me pide que me suelte y que juegue libre detrás de Manfred; eso trato de hacer”, expresó Soto.

“Estoy viviendo cosas que quiero mantener, entonces, la verdad, estoy muy feliz y consciente de que debo mantener mi rendimiento para seguir siendo tomado en cuenta”, añadió.

Sobre el encuentro, Andrey fue claro al señalar que, para él, la expulsión de Diego Mesén, en el segundo tiempo, marcó el rumbo de Costa Rica en el compromiso.

“Hicimos un buen partido. La expulsión se da, pero complicamos a una gran selección. Jugar con 10 complicó mucho, pero la altura también pasó factura. Creo que hicimos un buen duelo”, finalizó.