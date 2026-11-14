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Puro Deporte

Andrey Soto sabe que esta es su gran oportunidad en la Selección de Costa Rica

Andrey Soto era titular con Fernando Batista y comienza a ser pieza regular para Bryan Ruiz

Pedro Vite de Ecuador controla el balón ante la marca de los jugadores de Costa Rica, Andrey Soto y Manfred Ugalde.
Pedro Vite, de Ecuador, controla el balón ante la marca de los jugadores de Costa Rica Andrey Soto y Manfred Ugalde. ARMANDO PRADO
Esteban Valverde