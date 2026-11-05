Andrés Carevic recuerda lo que hizo en su última visita a Alajuelense y espera repetirlo

Andrés Carevic ofreció una atención a los medios de comunicación antes del partido entre Alajuelense y Sporting que se jugará el sábado, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Se trata de un juego directo en la lucha por la clasificación y por el liderato del Torneo de Apertura 2026.

También es un reencuentro, porque el argentino que le dio la 30 a Alajuelense y que también ganó la Liga Concacaf y la Copa Centroamericana con los rojinegros, guarda cariño por el club, pero ahora es su rival.

- ¿Tiene Sporting la planilla para competirle a Alajuelense?

- El equipo se ha comportado a la altura, hemos sido muy competitivos y por eso estamos peleando los puestos que estamos peleando. Así que seguramente va a ser un partido difícil, competitivo, exigente, con una gran planilla, gran técnico, pero bueno, nosotros a hacer nuestro juego y nuestra estrategia.

-¿Cómo lograr sacar puntos del Morera Soto ante una Liga que no ha perdido al mando de Óscar Ramírez?

- Va a ser un partido muy exigente, muy intenso, muy disputado. Ellos tendrán su estrategia, nosotros la nuestra y nosotros seguir trabajando y con esa humildad que nos caracteriza día a día para poder seguir trabajando duro todos los días y poder plasmarlo el día del partido.

- ¿Cuánto puede marcar el rumbo de la clasificación este partido, tomando en cuenta que son dos rivales directos?

- Sí, sabemos que es un partido muy importante por la altura del torneo en la que estamos y es un partido que los dos estamos peleando en la parte alta. Va a ser un partido difícil, pero nosotros a hacer nuestro juego y tratar de sacar un resultado positivo.

- ¿Tiene los argumentos futbolísticos este Alajuelense para que Sporting no pueda sacar un resultado positivo del Morera Soto?

- Hablando de la Liga que está en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf junto a Cartago, realmente vienen trabajando bien, vienen peleando en la tabla y va a ser un partido difícil. Nosotros tenemos que esforzarnos al máximo, dar el 100% de cada uno que le toque jugar, plantear nuestra estrategia y poder sacar el resultado que necesitamos.

Andrés Carevic tiene a Sporting prácticamente clasificado a las semifinales, pues los albinegros registran 30 puntos. (albert /Albert Marín)

- ¿Cómo llega el equipo ante un rival que ocupa ganar para seguir con deseos de clasificar y un Sporting que sigue mejorando en cada partido?

- Nosotros venimos trabajando bien, venimos haciendo las cosas bien, esforzándonos todos los días día a día, agradecido con el grupo de jugadores que se ha esforzado, tiene una competitividad interna muy importante y eso hace que partido a partido seamos competitivos y estemos en el lugar donde estamos.

- ¿Cuánto aprendió el equipo de esa dolorosa derrota contra el Saprissa para ahora ir a enfrentar a Alajuelense, un rival directo por la clasificación?

- Sí, sí, sabemos que lo que nos pasó en Tibás había que dar vuelta a la página y retomar detalles de día a día, enfocarnos, estar alertas, concentrados, intensos. Aportar para el grupo y apoyar al compañero. Hubo varios factores de un antes y un después de lo que nos ha pasado. Creo que el equipo se ha levantado gracias también a los jugadores de jerarquía. Ha sido una experiencia difícil de pasar, pero importante para lo que siguió.

- Sporting ha sufrido derrotas en Cartago, San Carlos y Tibás. ¿Qué le ha faltado al equipo para competir mejor y sumar puntos en escenarios tan exigentes contra rivales directos?

- Es un torneo competitivo, sabemos que cada rival es muy complicado también cada vez que juega de local, pero hemos hecho muy buenos partidos de visitante contra otros equipos. De local nos hemos hecho fuertes y de visitante hemos competido bien. La fórmula es seguir trabajando día a día, esforzarnos, trabajar como grupo y enfrentar a un equipo tan importante como la Liga en su casa, que tenemos que estar bien unidos para poder hacer un gran partido.

- ¿Qué significa para Andrés Carevic volver al Estadio Alejandro Morera Soto?

- Saben que tengo un aprecio muy importante por el club, por la afición, por directivos, jugadores que han pasado por los años que estuve. Siempre muy agradecido con ellos, pero hoy en día defiendo los colores de Sporting.

- ¿Qué es lo que más recuerda de su última visita al Morera?

- La última vez nos fue muy bien, ganamos el partido y esperemos repetir ese trabajo que se hizo ese día con esa concentración, con esa atención, con esa intensidad que jugamos para poder sacar un resultado positivo sabiendo que es un partido difícil.