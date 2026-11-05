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Puro Deporte

Andrés Carevic recuerda lo que hizo en su última visita a Alajuelense y espera repetirlo

Sporting irá el sábado al Estadio Alejandro Morera Soto para afrontar un partido duro y atractivo contra Liga Deportiva Alajuelense

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Andrés Carevic vivió una etapa importante de su carrera con Alajuelense, pero hoy está en el bando de Sporting. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín

Andrés Carevic ofreció una atención a los medios de comunicación antes del partido entre Alajuelense y Sporting que se jugará el sábado, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Se trata de un juego directo en la lucha por la clasificación y por el liderato del Torneo de Apertura 2026.

También es un reencuentro, porque el argentino que le dio la 30 a Alajuelense y que también ganó la Liga Concacaf y la Copa Centroamericana con los rojinegros, guarda cariño por el club, pero ahora es su rival.