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Puro Deporte

Andrés Arias, tras derrota ante Cartaginés: ‘Hay que ser conscientes de cuál es nuestra liga’

Andrés Arias, entrenador de Escorpiones, recordó cuál es el lugar de los belemitas en Campeonato de Costa Rica

Andrés Arias recordó el lugar de Escorpiones luego de la derrota ante Cartaginés. En la foto Christian Muñoz, de Escorpiones, durante el partido.
Christian Muñoz saca un remate en el partido de Escorpiones ante Cartaginés por el Torneo Clausura 2026. Facebook: Escorpiones
Alejandro Cerdas