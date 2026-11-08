Andrés Arias, tras derrota ante Cartaginés: ‘Hay que ser conscientes de cuál es nuestra liga’

Tras la derrota de Escorpiones ante Cartaginés, Andrés Arias, entrenador belemita, habló en conferencia de prensa sobre la realidad del equipo y cuáles son sus aspiraciones.

El estratega aseguró que es consciente del lugar del club en el torneo, aunque mencionó que a veces miden al club injustamente al compararlos con otros equipos con más tradición.

“Hay que ser muy conscientes de cuál es nuestra liga, cuál es nuestro objetivo, contra quién competimos y cómo estamos compitiendo. A veces es un poco injusto a la hora de medir y siento que nos meten a todos en el mismo saco, creo que a veces no es correcto, por un tema de jerarquías de inversión, de todo, pero somos muy conscientes de dónde estamos.

El estratega aseguró que es consciente del lugar en el que está el club y sabe que deben cambiar algunas cosas para alcanzar el nivel deseado.

“Nuestra competencia, nuestra carrera y nuestro torneo es contra nosotros mismos. Hay muchas cosas que tenemos que nivelar, que alcanzar y esa ruta la estamos construyendo y cada vez estamos más cerca de llegar a otro tipo de presentaciones”, afirmó Arias.

Por último, aseguró que el club tiene el objetivo claro y recordó que Escorpiones fichó futbolistas incluso el último día del mercado.

“El plan y la forma tendrá que ir acorde al momento y la realidad del club. Es cansado pero llegamos de una manera abrupta, cerramos el mercado contratando jugadores, somos conscientes de eso, el plan y el objetivo sigue intacto”, mencionó el técnico.