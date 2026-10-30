Analista arbitral enciende la polémica con su veredicto sobre las acciones más controversiales entre Alajuelense y Motagua

Liga Deportiva Alajuelense está en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf luego de vencer a Motagua por 2-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido donde el arbitraje no pasó desapercibido.

El analista arbitral Greivin Porras considera que Alajuelense sufrió de más por una situación que a su criterio debió invalidarse, porque para él, no fue gol. Y que eso perjudicó a un equipo.

Porras detalló que el arbitraje tuvo sus matices diferentes, pues cree que el central estadounidense Guido Gonzales manejó bien los aspectos disciplinarios en general.

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