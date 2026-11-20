Amarini Villatoro atendió a los medios de comunicación antes del partido del lunes 23 de noviembre entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

Este duelo será en la penúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026, pero también se acerca el duelo de ida y vuelta en la final de la Copa Centroamericana.

¿Qué dijo el técnico los brumosos? Una de las consultas que recibió fue si tiene sangre en el ojo contra la Liga.

- ¿Son partidos diferentes o hay que esconder algo ahora que prácticamente se juntaron estos partidos de campeonato nacional y Copa Centroamericana?

- Son totalmente diferentes porque cada partido va a tener un matiz y una obligación diferente. En este primero, es una obligación de nosotros obtener una victoria, queremos seguir aspirando a ese primer lugar y es pensar y plantear el partido para obtener la victoria.

”Ahora, en casa, igual, siendo inteligente y teniendo una lectura de juego también estamos obligados a sacar una ventaja para la final. Si uno quiere ser campeón hay que sacar ventaja en casa y se agrega el criterio de gol de visita, entonces hay que jugar en esa situación y el tercer juego dependerá mucho del otro. Son tres partidos diferentes”.

- ¿Qué representa para usted enfrentar a Alajuelense? ¿Tiene sangre en el ojo?

- Representa tener por encima a un rival fuerte, por algo es el tres veces campeón del torneo internacional y representa tener la opción no solo para mí, sino para el cuerpo técnico y el grupo de ser campeón centroamericano, nada más. Al final, el rival sea el que sea, Saprissa, Herediano, Motagua u Olimpia, yo siempre voy a defender los intereses de Cartaginés a muerte y si eso puede molestar a alguno, está bien, no me incomoda. Mi interés y mi prioridad es Cartaginés, que es el equipo que me da de comer.

”De ahí a que alguien lo vea como sangre en el ojo, que esto, que lo otro, es la opinión de cada quien. Yo soy así. Lo fui contra Olimpia fue una gran bronca y todo, asumí la presión. Y si me toca asumirla ahorita contra la Liga, no tengo temor de eso. Y no me interesa quedar bien con el rival, me interesa quedar bien con la institución, eso va a ser así y ya después la gente de fútbol sabe que el profesional es así, defiende sus intereses a muerte”.

- ¿Cómo vive el momento del Cartaginés? ¿Cómo ve la posibilidad de un doblete?

- Entra la ilusión, entra el sueño, porque la ilusión no la vamos a tener después de conseguir un título. Esa ilusión está previa, estamos ilusionados, estamos a dos partidos con la misma posibilidad del rival de ser campeón centroamericano y estamos a seis o a ocho juegos de ser campeón nacional. La ilusión la tenemos y la teníamos al inicio del torneo centroamericano, donde había que caminar ocho partidos para lograrlo y cómo no vamos a tener la ilusión.

”Y se vale que tengamos esa ilusión. En la final puede pasar cualquier cosa, pero la ilusión está. No veo malo ilusionarse previo a una gran final, porque hiciste un gran esfuerzo por llegar ahí. Hay que ir partido a partido, no hay que tener ansias, sino disfrutar cada partido como se debe”.

- ¿Cómo tener armas secretas o cómo no mostrar todo?

- Independientemente de lo que uno pueda conocer del rival de uno, muchas veces el tema de descifrar depende mucho del talento individual que está sobre el tapete verde, que son las decisiones de ellos que terminan logrando una victoria o padeciendo la derrota. Al final, los dos técnicos nos conocemos y conocemos cada quién cómo juega el rival, pero no tenemos el control de todo.

- ¿Qué puede marcar el partido del lunes en lo anímico?

- Para mí son diferentes los momentos, estos enfrentamientos se dan en liga y termina un equipo equis y en una final a doble partido termina ganando un ye. No le veo, puede ser condicionante para el entorno, para el aficionado y la prensa, pero para mí, el grupo, yo no lo veo condicionante. Son dos torneos diferentes y la sensación de jugar una final es muy diferente a un partido regular. Hay jugadores que están preparados para finales y en otros o en un grupo como tal la actitud puede ser diferente.