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Amarini Villatoro, molesto tras empate de Cartaginés: ‘Nos faltó entender que era una final’

Amarini Villatoro, entrenador de Cartaginés, dio explicaciones luego de perder el liderato del Apertura 2026

Amarini Villatoro sabe bien lo que Cartaginés tiene que hacer ante Olimpia de Honduras, en el arranque de esta semifinal en la Copa Centroamericana.
Amarini Villatoro se responsabilizó por el empate de Cartaginés ante Inter San Carlos. Rafael Pacheco Granados
Esteban Valverde