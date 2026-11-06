Amarini Villatoro, molesto tras empate de Cartaginés: ‘Nos faltó entender que era una final’

Amarini Villatoro, entrenador del Cartaginés, no escondió su molestia. El estratega brumoso se mostró frustrado luego del empate 1-1 entre Inter San Carlos y Cartaginés.

El técnico guatemalteco se responsabilizó por el resultado, principalmente porque, desde su análisis, comprendió que le faltó hacerles ver a sus jugadores lo que estaba en juego. Una victoria les habría permitido colocarse como líderes del Apertura 2026, a falta de dos jornadas para que finalizara la fase regular.

Ahora, los brumosos tienen 28 puntos, dos menos que el líder, Sporting FC, que suma 30.

—¿Qué valoración hace del empate ante Inter San Carlos?

—Al lograr la clasificación a la final de la Copa Centroamericana, ya no había excusas. La irregularidad nos dejó, antes de este partido, con la posibilidad de ser primeros. Hoy no hay excusas, pero nos preocupa lo que pasó porque teníamos la oportunidad de ser líderes. Este resultado nos pone en una posición de dependencia. Lamentablemente, dejamos ir la oportunidad.

“A lo largo del torneo debemos ser autocríticos y no hemos sido regulares. Hemos mostrado poca efectividad en cuanto a resultados como visitantes. No hemos logrado la regularidad necesaria para ser líderes.

Joel Campbell controla un balón ante Claudio Montero en el juego entre Inter San Carlos y Cartaginés. (Inter San Carlos/Cortesía)

—¿Por qué se ve un equipo como local y otra cara como visitante?

—Es algo que, si tuviera explicación... Más bien, si tuviera la fórmula para cambiar esto, lo haría. Es algo que tengo que cambiar. Esto me frustra; la posibilidad de hoy era muy clara. Nosotros debíamos ganar este partido y los dos que tenemos en casa, pero dejamos ir la oportunidad. Estamos golpeados, dolidos, porque sabíamos lo que nos estábamos jugando.

“Nos falta entender que esto es un asunto de todos, de un colectivo. Me ha faltado convencer a la mayoría del plantel de que debemos ser protagonistas y buscar siempre lo mejor. Hay cosas que debo controlar mejor”.

—¿Qué tiene Bernald Alfaro? ¿Es una lesión grave?

—Tiene un desgarro, pero creo que para el mes de diciembre llegará igual que Andrey Mora.

—La estadística dice que a Cartaginés le cuesta jugar en cancha sintética. ¿Es un factor que influye?

—Está la estadística y queremos cambiarla, pero esto no es una excusa porque los demás equipos también juegan en sintética. Vean a Sporting, que lo hace bien de local y de visita. Los demás equipos juegan bien en sintética; debemos encontrarle la vuelta. Estamos dolidos, molestos porque dependíamos de nosotros y dejamos ir la oportunidad. Nos faltó lectura de juego y convicción.

—¿Se confiaron sus jugadores?

—No pude convencerlos de lo que estaba en juego. Muchos tomaron esto como un partido regular; nos faltó entender que era una final.