Cartaginés obtiene un empate ante Inter San Carlos, pero Sporting fue el gran beneficiado

La lluvia fue protagonista presente todo el tiempo en el empate que Cartaginés sacó de visita ante Inter San Carlos, con marcador de 1-1, y que deja a Sporting con una gran sonrisa.

Para los brumosos, ese punto les permite seguir cerca del liderato, aunque perdieron la opción de desbancar a Sporting del primer lugar, para lo cual necesitaban la victoria.

Por su parte, Inter pierde dos puntos y ve alejarse casi por completo sus opciones de clasificarse a semifinales en su primer torneo en la máxima categoría.

Todo el compromiso estuvo marcado por un fuerte aguacero que cayó sin cesar en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Incluso, también hubo preocupación por los rayos que caían cerca, ante la posibilidad de activar el protocolo para estos casos y evitar riesgos a los protagonistas y los aficionados.

Al minuto 10, Erick “El Cubo” Torres se encargó de abrir el marcador. El argentino Yamir Villán se encargó de servirle la anotación en bandeja, mediante un pase filtrado que su compañero mexicano definió con acierto dentro del área.

Cartaginés trató de reaccionar pero en la etapa inicial le costó mucho acercarse con peligro al área rival. Gian Mauro Morera lo intentó con un remate de volea que se fue muy alto, aunque el verdadero susto para los locales llegó al minuto 23, cuando el VAR intervino para revisar una jugada dentro del área.

Carlos Barahona y Claudio Montero cayeron tras el contacto con un defensor, pero luego de la revisión, los encargados de observar el video ni siquiera consideraron necesario llamar al central Josué Ugalde.

Para el complemento, Cartaginés movió su banquillo, especialmente con el ingreso de su gran revulsivo, Geancarlo Castro.

La lluvia fue protagonista en el partido entre Inter San Carlos y Cartaginés; aquí Gian Mauro Morera transporta el balón en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Los brumosos trataron de acaparar el control de la pelota, pero Inter San Carlos plantó una eficiente línea de contención entre el área y la media cancha, de manera que los visitantes se estrellaron en sus arremetidas.

Más bien, al minuto 59 el peligro rondó la otra zona del campo, con una tapada del arquero Kevin Briceño ante un cabezazo que amenazaba con convertirse en la segunda anotación.

A los 74, otra revisión del VAR, por duda de una posible mano de Randy Vega dentro del área de Inter San Carlos. El réferi esta vez fue al monitor y señaló el manchón blanco.

José de Jesús “Tepa” González no desaprovechó la oportunidad y castigó desde el punto de penal para señalar el empate que evitó la caída de un Cartaginés que acumula el desgaste de disputar dos torneos a la vez.

En los minutos finales Inter San Carlos se volcó al frente y estuvo cerca de la segunda anotación, pero el marco se cerró y el 1-1 fue inamovible, como el aguacero que nunca dejó de caer en suelo norteño y que puso a prueba la paciencia de los actores ante una superficie muy resbaladiza.

En la próxima fecha, los Tafas visitarán al Herediano, mientras Cartaginés será local contra Escorpiones, en un duelo que llegará obligado a ganar para no perder de vista la posibilidad de finalizar en el primer lugar de la tabla, que ahora pertenece a Sporting.