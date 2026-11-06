AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Cartaginés obtiene un empate ante Inter San Carlos, pero Sporting fue el gran beneficiado

Sporting queda como líder del Apertura 2026 luego de que Cartaginés no pasara del empate en su visita al Inter

José de Jesús "Tepa" González tuvo la llave del gol para el Cartaginés; aquí enfrenta la marca de Inter San Carlos.
José de Jesús "Tepa" González tuvo la llave del gol para el Cartaginés; aquí enfrenta la marca de Joel Ramos, de Inter San Carlos. Prensa Cartaginés
Esteban Valverde