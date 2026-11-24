Amarini Villatoro aprovechó la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2-1 contra Alajuelense para dejarle un claro mensaje a Wálter Centeno, entrenador de San Carlos, próximo rival de los manudos y equipo que podría eliminarlos del Apertura 2026.

- ¿Cuál fue la reacción en el medio tiempo para recuperar el marcador luego de ir perdiendo 1-0?

- Nosotros hablamos de que era injusto ir perdiendo porque éramos el equipo que más lo había intentado. Sé que debíamos mejorar algunas cosas, pero lo estábamos haciendo bien. Sentí que no era el momento de fastidiar al jugador; en cambio, insistimos en que no merecíamos perder el primer tiempo. Fue una buena victoria, pero ahora pensamos en la final centroamericana y en lo que viene. Yo cambiaría todo por eso.

- ¿Esto fue un mensaje de cara a la final de la Copa Centroamericana?

- No, esto no es un mensaje. Este partido se podía ganar, perder o empatar, porque hay situaciones diferentes en cada encuentro. Esto no tiene nada que ver.

Los aficionados del Cartaginés se hicieron presentes en el Morera Soto para ver la victoria 2 a 1 de su equipo ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Cómo está usted profesionalmente, en qué momento de su carrera?

- Pues empecé muy joven, a los 25 años. Creo que estaré 10 o 12 años más (tiene 45), pero estamos en un momento de madurez, formación, actualización y experiencia en cancha. Hemos dirigido varias categorías y generaciones. He sentido cómo las generaciones van cambiando y uno debe adaptarse porque, si no, desaparece. Me basé mucho en la evolución para entender al jugador.

- ¿Esta victoria le da confianza al equipo de cara a la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense?

- La confianza la tenemos porque el camino para llegar a la final no es sencillo. Eliminamos a Olimpia, a Saprissa y a Municipal. El camino ha sido difícil y hay que valorar lo que hicimos para llegar a la final. La confianza de hacer una buena final nos la da ese largo recorrido que tuvimos.

- ¿Cómo ve la lucha por el liderato?

- La diferencia de goles es grande para pensar en el liderato, pero vamos a ganar contra Pérez Zeledón. Ahora complicamos las cosas porque tal vez la Liga quería rotar para el miércoles (primer partido de la final de Centroamérica), pero tendrá que salir con todo (ante San Carlos). Queríamos condicionar al rival para lo que viene, porque tiene una visita difícil. Como dijo mi amigo Paté: “No pedía milagros, pero se la dejamos servida; ahí le queda”.

- ¿Siente una obligación de ser campeón?

- Las obligaciones son del club. Al estar en la final, estamos asegurados. Nosotros no estamos en la final del torneo nacional; me enfoco en lo que ya tengo, en lo seguro, en lo que ya conseguimos. Tenemos una final que nos da la posibilidad de afrontar retos históricos, deportivos y económicos. Tenemos que ir por ese título porque representa mucho para los intereses de la institución.

“No será fácil. Vamos contra el tricampeón, que tiene aura, pero nosotros también hemos tenido aura. La final estará linda”.