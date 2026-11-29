Cartaginés firmó la victoria por 2-0 ante Pérez Zeledon y Amarini Villatoro se sinceró al concluir la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

La regularidad marca a los brumosos en lo que va del semestre y el técnico chapín hoy ve a Cartaginés capaz de todo. Eso sí, lamentó que la diferencia de goles los hizo quedar segundos con el criterio establecido, superados por Saprissa.

“Peleamos hasta el final, la diferencia de goles era muy grande para hacerlo, nosotros más que la diferencia, nos lamentamos en dos o tres juegos donde sentimos que podíamos hacerlo mejor, pero no deja de ser un torneo histórico”, apuntó.

Ahora Cartaginés cerrará en casa la semifinal ante un combativo Sporting de Andrés Carevic y hay que recordar que en los últimos torneos, los partidos entre estos dos equipos suelen ser buenos.

“Duro, difícil, un rival complicado porque más que era un rival de mucha exigencia por el tipo de jugadores, yo sentía que se le menospreciaba y con la calidad de jugadores y el entrenador que tiene, a un equipo como Sporting no se le puede menospreciar”, apuntó Amarini Villatoro.

Añadió que el cuadro albinegro es un equipo hecho para pelear esto, con jugadores con experiencia a nivel nacional e internacional, con jugadores que han estado en los equipos grandes del país y que han sido campeones.

“Sabemos que será una llave muy complicada. El mérito está ahí, por algo hizo al final 34 puntos, eso marca la regularidad que tuvieron. Los vamos a enfrentar, sabiendo que es una serie muy complicada”, agregó.

Entre sus reflexiones, Amarini Villatoro destacó que Cartaginés y Alajuelense han sido los dos equipos con más recarga de partidos en lo que va del semestre, pero tiene muy buenas sensaciones.

“Veo a mi equipo entero, eso me tiene contento. Me tiene feliz ver a gente recuperada como Geancarlo Castro, el mismo Andrey Mora y Juan Carlos Gaete. Abastecemos la base que ha venido jugando con la recuperación de varios jugadores”, apuntó.

Antes de Sporting, Cartaginés afronta una semana crucial en la que quiere lograr algo histórico. Los brumosos aspiran al centro del área y la Liga pretende coronarse tetracampeón de Centroamérica.

“Llegamos bien a la final, a enfrentar a un gran rival, vamos a enfrentar al actual campeón, tricampeón en realidad y no va a ser fácil, pero este Cartago ha demostrado tener aura, tener lo suyo, tener sus condiciones y será una linda prueba para ambos equipos la final centroamericana”, comentó Amarini Villatoro.

Él quiere enfocarse de momento solo en la final de la Copa Centroamericana, pero es que es imposible desligarse del torneo local.

Por ejemplo, el sábado corrió un riesgo, ya que tanto Joaquín Alonso Hernández como Carlos Barahona jugaron al filo de la navaja. Ellos tenían cuatro amarillas y si los amonestaban ante los Guerreros del Sur, se perderían el primer juego de la semifinal ante Sporting.

“Da un poquito de miedo, da un poquito de temor porque uno ya no sabe qué esperar y fue un buen arbitraje y los jugadores previnieron esa situación y reconocer que los dos equipos nos dedicamos a jugar, no hubo ningún problema de faltas graves o de mala intención”, opinó.

Antes de la semifinal del Torneo de Apertura, Cartaginés encarará la final de la Copa Centroamericana y el técnico brumoso reconoce que en estas instancias no hay partido fácil y que la dificultad está.

“Estas instancias son diferentes, nos toca pensar en la final y luego ver lo de Sporting, vamos paso a paso”, recalcó.

Cartaginés recibirá a Alajuelense este miércoles 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza; mientras que el duelo definitivo por corona de Centroamérica entre la Liga y los brumosos será el domingo 6 de diciembre, a las 6 p. m., en la Catedral.