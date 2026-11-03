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Puro Deporte

Alonso Solís le hace un pedido muy especial a la afición de Saprissa (video)

El ‘Mariachi’ Solís les agradeció a los morados y les lanzó el mensaje

Alonso Solís no dejó ninguna duda de lo guapa que está su novia Lilibeth González, con quien tiene cerca de nueve meses de noviazgo.
Alonso Solís aprovechó su presencia en el programa El Mundialito para enviarle un mensaje a la afición de Saprissa. Instagram
Milton Montenegro

Alonso Solís, una de las grandes figuras que ha tenido el Deportivo Saprissa, le envió un mensaje a la afición del equipo.

El “Mariachi”, ídolo de los seguidores del cuadro morado, aprovechó su presencia en el programa El Mundialito, que se transmite por Canal 8, para comunicarse con los saprissistas.

Alonso quiere que los morados sigan igual. Al principio no logró darse a entender, pero luego aclaró que desea que la afición mantenga su nivel de exigencia hacia el plantel.