Alonso Solís le hace un pedido muy especial a la afición de Saprissa (video)

Alonso Solís, una de las grandes figuras que ha tenido el Deportivo Saprissa, le envió un mensaje a la afición del equipo.

El “Mariachi”, ídolo de los seguidores del cuadro morado, aprovechó su presencia en el programa El Mundialito, que se transmite por Canal 8, para comunicarse con los saprissistas.

Alonso quiere que los morados sigan igual. Al principio no logró darse a entender, pero luego aclaró que desea que la afición mantenga su nivel de exigencia hacia el plantel.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

