Alonso Solís le hace un pedido muy especial a la afición de Saprissa (video)

El “Mariachi”, ídolo de los seguidores del cuadro morado, aprovechó su presencia en el programa El Mundialito, que se transmite por Canal 8, para comunicarse con los saprissistas.
Alonso quiere que los morados sigan igual. Al principio no logró darse a entender, pero luego aclaró que desea que la afición mantenga su nivel de exigencia hacia el plantel.
“Le digo a la afición que no cambien. Va a sonar extraño lo que voy a decir y no es en contra de absolutamente nadie, pero le digo a la afición que no cambie”, dijo Solís. Ante la insistencia de sus compañeros panelistas, entre ellos la exjugadora Jackeline Álvarez, quien le expresó que no lo estaba entendiendo, fue directo.
“No me malinterpreten, le digo a la afición que no cambien esa manera de exigir, esa forma de ser tan exigentes. Obviamente, hay amigos míos ahí (en el cuerpo técnico morado) y sienten la presión, pero eso es Saprissa. Yo le agradezco a la afición esa forma de ser”, añadió el “Mariachi”, quien destacó que esa exigencia hace grande al equipo y a la institución.
“Saprissa es Saprissa por esa exigencia. Me encanta que la gente sea así, que pida y exija. Así tiene que ser, así somos los saprissistas y así vamos a morir: bajo esa exigencia”, resaltó Alonso Solís.
Eso sí, en los últimos años, la exigencia desde las gradas de la que habla Alonso Solís no ha servido de mucho: si Saprissa no queda campeón en diciembre, cumplirá dos años y medio sin lograr el Campeonato Nacional.