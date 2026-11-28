Alonso Solís, histórico exjugador de Saprissa, se refirió brevemente a la posibilidad de llegar junto a Allan Alemán para tomar el control de Quepos FC, equipo de la Liga de Ascenso.

Luego de que Esteban Arguedas, director general de los quepeños, confirmara a La Nación el interés de Alemán por llegar a la institución, así como el inicio de las consultas ante el Comité de Licencias para concretar una posible venta del club, Alonso Solís reconoció que no puede referirse ampliamente al tema. Sin embargo, no escondió su ilusión por tener la oportunidad de convertirse en entrenador del equipo.

“De momento no puedo decir mucho, hay que esperar, pero lo que puedo comunicar es que sí tengo mucha ilusión por la posibilidad y me encantaría tener esa chance”, dijo el Mariachi Solís.

Alonso Solís todavía no ha tenido la oportunidad de dirigir un proyecto de gran dimensión en el fútbol profesional. En su experiencia como entrenador, ha liderado equipos del fútbol aficionado, como Desamparados FC, además de trabajar en ligas menores.

En 2022, Solís tuvo un breve paso por el Municipal Garabito, también de la Liga de Ascenso, aunque permaneció poco tiempo en la institución.

Respecto a la posibilidad de que Quepos FC cambie de manos, Esteban Arguedas, director del club, había anunciado que estaban en conversaciones con el Comité de Licencias de la Fedefútbol para determinar si la inversión que pretende llegar al equipo es viable para el fútbol nacional.

“Será el Comité de Licencias el que nos diga si avanzamos o no”, sentenció Arguedas.