¿Tendrá el exjugador del Saprissa Allan Alemán un equipo en el fútbol nacional? Lo cierto es que el exmorado, según confirmó Esteban Arguedas, director general de Quepos FC, de la Liga de Ascenso, ya realizó contactos para convertirse en el accionista mayoritario de esa institución. Sin embargo, hasta el momento solo se ha llevado a cabo una reunión preliminar.

Arguedas aclaró el panorama respecto a la posible llegada de Alemán a la dirigencia quepeña y confirmó que sí existe interés en vender el equipo. No obstante, explicó que, como dirigencia, lo primero que hicieron fue acudir al Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para realizar las consultas y conocer la tramitología respectiva.

“Vea, yo no voy a mentir, sí se ha dado un acercamiento con el señor Allan Alemán, pero este es un proceso complicado, porque el tema de Licencias es bien difícil. Ahora viene la parte de consultas y, si Licencias nos da el aval, nosotros seguiríamos con la negociación”, declaró el dirigente.

Starling Matarrita es el referente del equipo de Quepos FC, desde el último torneo. (Quepos FC/Facebook)

Arguedas enfatizó en que el dueño de la franquicia es Edwin Arauz y que es con él con quien Alemán ha mantenido reuniones. Sin embargo, reiteró que se trata de conversaciones informales, pues antes de continuar con el proceso brindarán a la Fedefútbol toda la información necesaria para determinar la viabilidad de un posible acuerdo.

Si un equipo profesional (de Primera o Segunda División) decide realizar un cambio de administración, debe reportarlo al Comité de Licencias. Esto es importante para evitar que el ente inicie un proceso de revocatoria de la licencia y le impida participar en las competiciones.

El Comité es el encargado de fiscalizar a los clubes en aspectos administrativos, financieros y de infraestructura.

En el pasado, equipos como Guanacasteca y Santos de Guápiles vieron cómo sus licencias fueron revocadas debido a irregularidades administrativas y financieras.

“Nosotros enviamos una consulta a Licencias, pero no se ha firmado nada, porque ya tenemos la información que Licencias necesita para que nos digan si el señor Alemán puede hacer el negocio”, profundizó.

“Licencias es el ente encargado de decir si es bueno y malo lo que está pasando y si debe o no pasar. El club como tal, nosotros tenemos la información y Licencias nos guiará y nos indicará qué debemos hacer”, agregó.

Arguedas dio a conocer que durante los últimos cinco años han recibido tres ofertas por el equipo. Además de la de Alemán, hubo propuestas de unos empresarios estadounidenses y de un colombiano, pero ninguna prosperó.

“Esto tiene una intención 50 y 50, por falta de apoyo, interés y el momento que está pasando el fútbol nacional, pues don Edwin ha pensado en no invertir más. Ante esto, una oportunidad de venta es algo que él tomaría”, enfatizó.

La Nación buscó la versión de Allan Alemán al respecto; no obstante, el exdeportista no respondió la llamada ni los mensajes que se le enviaron a su teléfono celular.

Por otra parte, este diario también pudo comprobar que el Comité de Licencias de la Fedefútbol ya sigue de cerca el caso, tras la consulta realizada por los representantes de Quepos FC.

“Nosotros no tenemos una fecha estimada. El Comité de Licencias es el ente que nos marcará si esto avanza o no”, concluyó Arguedas.

Esta no sería la primera vez que Allan Alemán se vincula con un equipo, ya que en 2016 formó parte de los socios fundadores de Fuerza Griega, entidad que administró al Municipal Grecia y que comenzó su camino en la Segunda División, pero logró alcanzar la máxima categoría.

“Yo tuve la experiencia de ser dueño de Grecia, tuve un par de socios con los que no quedamos bien y para todo el malo era Allan Alemán. A mí me duele que yo perdí amigos en Grecia. Yo perdí muchos amigos”, dijo en el programa A Fondo Con, de FUTV, en junio de 2020.