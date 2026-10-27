Allan Alemán no se guardó nada y criticó a los jugadores del Saprissa

Allan Alemán, figura del Saprissa a inicios de los años 2000, no se anduvo con rodeos a la hora de criticar al cuadro morado tras la derrota 2-1 ante San Carlos, por el Apertura 2026.

Alemán es panelista del programa La Platea, de TDMás, donde aseguró que el problema de los morados es de actitud y no de calidad.

“Hay jugadores más buenos que otros, pero ninguno me va a ganar en actitud en una mejenga. Me puede ganar Mambo Núñez haciendo goles, pero en actitud no me pueden ganar. San Carlos le gana a Saprissa en actitud”, explicó.

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