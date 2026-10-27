Allan Alemán no se guardó nada y criticó a los jugadores del Saprissa

Allan Alemán, figura del Saprissa a inicios de los años 2000, no se anduvo con rodeos a la hora de criticar al cuadro morado tras la derrota 2-1 ante San Carlos, por el Apertura 2026.
Alemán es panelista del programa La Platea, de TDMás, donde aseguró que el problema de los morados es de actitud y no de calidad.
“Hay jugadores más buenos que otros, pero ninguno me va a ganar en actitud en una mejenga. Me puede ganar Mambo Núñez haciendo goles, pero en actitud no me pueden ganar. San Carlos le gana a Saprissa en actitud”, explicó.
El exfutbolista ejemplificó su argumento con una acción específica que recordó del compromiso.
“Yo veo un saque de banda que va a hacer Bancy Hernández, pero Mariano lo regaña para que se mueva; eso es actitud”, declaró.
Alemán enfatizó que, cuando los jugadores de Saprissa quieren jugar, muestran otra cara en el terreno de juego, pero consideró que el problema pasa por un asunto emocional.
“Contra Sporting parecían una máquina. No es un tema de calidad, es de actitud: que hoy sí quiero y mañana no... Esto no puede ser que cuando es fácil, ahí sí juego”, finalizó.
Saprissa es líder del Apertura 2026 con 24 puntos, pero comparte esa cantidad de unidades con Cartaginés y Sporting FC, por lo que la lucha por los primeros puestos continúa muy disputada.