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Puro Deporte

Allan Alemán no se guardó nada y criticó a los jugadores del Saprissa

Allan Alemán hasta dio un ejemplo del por qué considera que los jugadores del Saprissa no están metidos de lleno con el equipo

Las discusiones entre Allan Alemán y Christian Sandoval llegaron a otro nivel. Captura de pantalla.
Allan Alemán es panelista del programa La Platea de TDMás. TDMás
Esteban Valverde

Allan Alemán, figura del Saprissa a inicios de los años 2000, no se anduvo con rodeos a la hora de criticar al cuadro morado tras la derrota 2-1 ante San Carlos, por el Apertura 2026.

Alemán es panelista del programa La Platea, de TDMás, donde aseguró que el problema de los morados es de actitud y no de calidad.

“Hay jugadores más buenos que otros, pero ninguno me va a ganar en actitud en una mejenga. Me puede ganar Mambo Núñez haciendo goles, pero en actitud no me pueden ganar. San Carlos le gana a Saprissa en actitud”, explicó.