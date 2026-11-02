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Puro Deporte

Alexis Gamboa confirma lo que le faltó a Alajuelense tras empate en el clásico

Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, tiene claro lo que debe mejorar el cuadro manudo tras el empate ante Saprissa

Saprissa vs. Alajuelense
Alexis Gamboa afirmó que Alajuelense debe mejorar su contundencia en ataque luego del empate en el clásico. En la foto, Gamboa disputando un balón con Newton Williams, delantero de Saprissa. Rafael Pacheco Granados

Alejandro Cerdas y Fanny Tayver Marín

Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, fue de los futbolistas más destacados del clásico, que resultó en empate en el Estadio Ricardo Saprissa y perjudicó a ambos clubes en sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

Luego del encuentro, el zaguero habló en entrevista y aseguró que el club debe mejorar su contundencia de cara al marco, pero resaltó que el equipo dejó la portería a cero.

“Queríamos sumar de a tres. Por ahí tenemos que mejorar la contundencia. Llegamos varias veces muy claras y no concretamos, esto es de todo el equipo. Hoy mantuvimos el marco a cero, que es importante”, dijo el defensor.