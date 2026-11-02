Alexis Gamboa confirma lo que le faltó a Alajuelense tras empate en el clásico

Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, fue de los futbolistas más destacados del clásico, que resultó en empate en el Estadio Ricardo Saprissa y perjudicó a ambos clubes en sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

Luego del encuentro, el zaguero habló en entrevista y aseguró que el club debe mejorar su contundencia de cara al marco, pero resaltó que el equipo dejó la portería a cero.

“Queríamos sumar de a tres. Por ahí tenemos que mejorar la contundencia. Llegamos varias veces muy claras y no concretamos, esto es de todo el equipo. Hoy mantuvimos el marco a cero, que es importante”, dijo el defensor.

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