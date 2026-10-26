Alexia III de Inglaterra, ganadora del Balón de Oro en el feliz exilio de la reina del fútbol

“Un giro de 180 grados” vital y deportivo endulzado con el Balón de Oro 2026. A los 32 años Alexia Putellas se dio el lujo de cerrar una década de títulos y récords con el Barcelona para levantar un proyecto en Londres, donde recibió este lunes el gran trofeo individual.

La Reina firmó esta temporada con el London City Lionesses, un proyecto 100% femenino que intenta competir con las grandes escuderías clásicas de la Premier League masculina como Chelsea, Manchester City o Arsenal.

Del brazalete de capitana del Barcelona, del que se fue levantando su cuarta Champions League, siendo mejor jugadora de la competición -siete goles y siete asistencias- a la responsabilidad de liderar a las ambiciosas pero inexpertas Leonas, que ni siquiera competirán esta temporada en Europa.

“Fue un aliciente empezar desde cero. No le veía sentido replicar o intentar estar en proyectos como el Barcelona, por una cuestión emocional y por una cuestión mía de crecimiento”, explicó a AFP a finales de setiembre.

Alexia, que decidió vivir a medio camino entre el ajetreo de la capital británica y la campiña inglesa donde entrena, disfruta del “proceso”.

“Desde que sufrí la lesión intento disfrutar cada momento como si fuera el último”, subrayó, en referencia a la grave lesión de rodilla que sufrió en julio de 2022.

La carrera de la genial zurda saltó por los aires. Había ganado su primer Balón de Oro en 2021 y repitió en aquel 2022, pero tardó casi dos años en recuperar su mejor versión.

Tomó el relevo en el Balón de Oro su compañera en el Barcelona y en la selección española Aitana Bonmatí, dueña del galardón entre 2023 y 2025, hasta que una lesión la dejó fuera de juego este año.

Paciente, Alexia regresa a lo más alto con la madurez de estar de vuelta en su carrera.

“En ningún momento lo he sentido como mío (el trofeo)... Como ya lo he vivido, ahora lo disfruto más”, aseguró.

El beso del triunfo: Alexia Putellas y Harry Kane festejan así con sus respectivos trofeos luego de imponerse en el Balón de Oro 2026. (FRANCK FIFE/AFP)

El legado de las pioneras

Por el camino, hitos dentro del campo, con el título mundial logrado con España en 2023, y fuera, como una de las líderes de una generación que cambió para siempre el fútbol femenino.

“Es una de las cosas que más sentimiento de privilegiada me da, cuando todo termine y tenga que mirar atrás, será una de las cosas de las que más orgullosa esté”, señaló la mediapunta.

Su carrera dibuja con precisión el camino del fútbol femenino en España, del amateurismo de hace una década a la potencia dominante en la actualidad.

La Roja, que defenderá el título mundial el próximo año en Brasil, visitó al gigante Estados Unidos para jugar dos amistosos (triunfo de España 2-0 y empate 2-2).

Alexia, con un gol en el segundo partido, alcanzó las 43 anotaciones con la Roja en su partido número 150 con la selección, siendo la primera española que alcanza esta cifra.

Luego de ese partido, había comentado sus experiencias al inicio de su carrera, como las compañeras que tenían que pedir permiso en su trabajo para estar con la combinado español.

“Hay muchos momentos para destacar desde cuando empecé y cómo me recibieron, recuerdo que habían compañeras que pedían permiso en los trabajos para ir a la selección, ahora también me acuerdo de esos momentos”, recordó tras el duelo disputado en Chester, Pensilvania.

Objetivo Brasil 2027

Todo le sonríe esta temporada a una Alexia que ha comenzado con buen pie en Inglaterra y que en un rincón de su mente guarda el Mundial de Brasil 2027.

De hecho, uno de los factores que tuvo en cuenta a la hora de “exiliarse” a Londres fue la menor carga de partidos, al no disputar ninguna competición europea, en una temporada más extensa de lo habitual debido al gran torneo de naciones (24 junio-25 julio 2027).

“Fue una de las cosas que tuve en cuenta, queda mucho y mi foco está en el día a día, pero también pienso que estos contextos son los que me van a preparar para dar lo mejor de mí”, dijo.