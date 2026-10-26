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Puro Deporte

Alexia III de Inglaterra, ganadora del Balón de Oro en el feliz exilio de la reina del fútbol

La española Alexia Putellas conquistó el Balón de Oro 2026

Spain and Barcelona midfielder Alexia Putellas poses after receiving the Ballon d'Or Feminin award for the best female footballer during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Alexia Putellas ganó el Balón de Oro 2026. Es la tercer vez que la española se hace con el galardón, después de 2021 y 2022. FRANCK FIFE

Alejandro Cerdas y AFP

“Un giro de 180 grados” vital y deportivo endulzado con el Balón de Oro 2026. A los 32 años Alexia Putellas se dio el lujo de cerrar una década de títulos y récords con el Barcelona para levantar un proyecto en Londres, donde recibió este lunes el gran trofeo individual.

La Reina firmó esta temporada con el London City Lionesses, un proyecto 100% femenino que intenta competir con las grandes escuderías clásicas de la Premier League masculina como Chelsea, Manchester City o Arsenal.

Del brazalete de capitana del Barcelona, del que se fue levantando su cuarta Champions League, siendo mejor jugadora de la competición -siete goles y siete asistencias- a la responsabilidad de liderar a las ambiciosas pero inexpertas Leonas, que ni siquiera competirán esta temporada en Europa.