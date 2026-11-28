Bolonia, Italia. Carlos Alcaraz (2º del ranking ATP) derrotó con gran autoridad 6-2 y 6-1 a Arthur Fery (32º) para dar el segundo punto a España ante Gran Bretaña y lograr el pase a la final de la Copa Davis ante Italia, este sábado en Bolonia.

El primer punto lo había conseguido Rafa Jódar (10º ATP) ante Cameron Norrie (52º) por 6-2 y 7-5.

España, que ganó la Davis por última vez en 2019 tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de la final del año pasado, ganada por Italia, vigente triple campeona del torneo.

Menos de tres horas en pista

Primero en saltar a la pista, Jódar batió a Norrie en hora y media.

El madrileño, de 20 años y la mayor revelación de la temporada en el circuito masculino, volvió a mostrar que desafía sin inmutarse la presión de los grandes escenarios.

Tras un primer set que resolvió con comodidad, apaciguó la revuelta de Norrie, un veterano de 31 años, en el desenlace del segundo para sentenciar con sangre fría.

Luego Alcaraz fue aún más expeditivo ante Arthur Fery, cediendo solo tres juegos en 1 hora y 12 minutos.

Suficiente para preservar su estado físico antes de enfrentarse el domingo al anfitrión italiano en la final.

El español, ganador de siete torneos de Grand Slam, había sido reservado el jueves ante Austria en cuartos debido a que el pasado domingo se proclamó campeón de las ATP Finals en Turín.

En el Torneo de Maestros, que ganó por primera vez, había sufrido problemas en un muslo, por lo que el capitán español David Ferrer optó por la precaución a la hora de utilizar a su número 1.

Desgaste ante la República Checa

Triple defensora del título, Italia se clasificó el viernes por la noche, al derrotar 2-1 a la República Checa.

El punto decisivo lo lograron en el dobles Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori, que se impusieron por 3-6, 6-1 y 7-6 (7/4) a los checos Jiri Lehecka y Tomas Machac.

Antes, Musetti (27º) había ganado 6-3 y 6-4 a Jakub Mensik (15º), y más tarde Jiri Lehecka (14º) igualó al vencer por 6-2, 1-6 y 6-3 a Flavio Cobolli (7º).

El equipo del capitán Filippo Volandri suma ya 16 victorias consecutivas en la Copa Davis. Su última derrota data de setiembre de 2023, ante Canadá.