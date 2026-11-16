Liga Deportiva Alajuelense ha tenido un año duro con respecto a las lesiones, de las cuales, la mayor parte se presentó en el primer semestre de este 2026.

Aunque también hay que tener claro que hay dolencias que son propias de la práctica deportiva, ya sea por lo apretado del calendario, o porque es un riesgo, en la Liga trabajan en la prevención.

“Se ha hecho mucho análisis respecto a las situaciones. Hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo, las lesiones de rodilla que vivimos el semestre pasado y que fue francamente algo que nunca nos había tocado vivir a nadie de los que estábamos involucrados en el proceso, tanto cuerpo técnico como mi persona, expresó a La Nación el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

De esa lesión de ligamento cruzado anterior se recuperan en la actualidad Malcon Pilone, Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos. También es el diagnóstico que se temía ahora con Alexis Gamboa, pero los exámenes de rigor arrojaron que el defensor tiene un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Cuando Carlos Vela conversó con este medio, todavía no se había presentado la lesión del zaguero central en el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica.

Pero en lo que respecta a los casos de Pilone, Van der Putten y Villalobos, aseguró que fueron bajas muy sensibles, muy importantes y de largo plazo.

“A nivel de temas musculares sí hemos controlado bastante bien las cargas. Creo que también el tener una planilla tan robusta ha permitido a los técnicos manejar los partidos, las cargas y los minutos de cierta manera, y llegar a estas instancias finales con prácticamente el plantel completo siempre es importante para el técnico y ayuda para conseguir los objetivos”, apuntó Carlos Vela.

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