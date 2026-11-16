Liga Deportiva Alajuelense difundió este lunes 16 de noviembre el parte médico de Alexis Gamboa, tras la lesión que sufrió el viernes en el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica en el Estadio Olímpico Atahualpa.

En un comunicado oficial, la Liga detalló que el defensa central tiene un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

¿Lo operarán? La respuesta es negativa, según indicó Alajuelense.

“El cuerpo médico de LDA determinó que el jugador seguirá un tratamiento conservador, sin necesidad de cirugía. Gamboa iniciará de inmediato su proceso de recuperación y el plazo para su reincorporación dependerá de su evolución”, anunció Alajuelense.

La noticia para Alajuelense y para Alexis Gamboa es buena, si se considera que cuando ocurrió el impacto, había fuertes sospechas de que se tratara de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Eso significaba nueve meses fuera de la canchas. Sin embargo, tras la resonancia magnética y los chequeos de rigor, el diagnóstico es más favorable.

Sin embargo, de igual forma, pareciera difícil que él pueda volver a jugar en lo que resta de este año.

¿Cómo se lesionó Alexis Gamboa?

Alexis Gamboa debía despejar la pelota con la pierna derecha, pero no se tuvo confianza y lo hizo con la izquierda (su pierna fuerte) y lo “atropelló” John Yeboah, que le entró con todo. La escena por sí misma ya daba para pensar en algo serio.

Alexis Gamboa estaba recién ingresado al partido en el que la Selección de Costa Rica perdió por 2-0 contra Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Le vendaron la rodilla y él se levantó. Siguió, pero no por mucho tiempo. De hecho, prácticamente no estuvo casi nada en cancha. Hizo lo que pudo en una nueva acción, pero no estaba para jugar, se ganó la amarilla al frenar a un ecuatoriano con falta y eso fue todo para el defensor central.

Dentro del susto y la frustración por hacerle frente a una lesión otra vez, el diagnóstico resultó mucho mejor que lo que se temía.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.