Alajuelense y Cartaginés se verán muy seguido: se enfrentarán en tres ocasiones a partir del lunes, pero la cifra podría aumentar hasta cinco encuentros.

El lunes se cerrará la jornada 17 con el juego entre manudos y brumosos, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La fecha es crucial para ambos: los rojinegros necesitan al menos un empate para sellar la clasificación a semifinales. Para los brumosos es vital ganar para alcanzar a Saprissa con 34 puntos y seguir luchando por el primer lugar del torneo. En caso de empatar o perder, dependerán del resultado de los morados en la última fecha para aspirar a la cima del certamen.

Tras el choque del lunes, nueve días después, Cartaginés recibirá a la Liga en el primer juego de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El compromiso de vuelta será el domingo 6 de diciembre en el Alejandro Morera Soto.

Son tres duelos programados, pero podrían ser cinco, dependiendo de cómo terminen ambos clubes la fase regular del Apertura 2026 y de los cruces que se definan para las semifinales.

Cartaginés, ya clasificado, es tercero con 31 puntos y Alajuelense es cuarto con 29. Si las semifinales se disputaran con las posiciones actuales, no se enfrentarían, pero todo puede cambiar según los resultados del lunes y de la última jornada, la fecha 18.

Este lunes 23 de noviembre, los Leones vuelven a casa para enfrentar Cartaginés a las 8:00pm por J17 del torneo de apertura. 🦁🏟️



🔜 | Jornada 17 🆚 Cartaginés

🗓️ | Lunes 23 de noviembre, 8:00pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto

📺 | FUTV

🎙️ | Streaming en vivo por YouTube:… pic.twitter.com/apdtAeVStE — Alajuelense (@ldacr) November 22, 2026

La Liga cerrará la fase regular del campeonato nacional como visitante ante San Carlos, mientras que los brumosos lo harán en casa contra Pérez Zeledón.

“Si me toca asumir la presión de los juegos contra la Liga, lo hago, no tengo temor de eso. No me interesa quedar bien con el rival, me interesa quedar bien con mi equipo. La gente que sabe de fútbol sabe que los profesionales somos así”, dijo Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés, en una conferencia de prensa la semana pasada.

El calendario de enfrentamientos entre ambos clubes está programado de la siguiente manera:

23 de noviembre: Alajuelense vs. Cartaginés (Apertura 2026).

2 de diciembre: Cartaginés vs. Alajuelense (ida de la final de la Copa Centroamericana).

6 de diciembre: Alajuelense vs. Cartaginés (vuelta de la final de la Copa Centroamericana).

“Veníamos de cuatro semanas muy intensas con cuatro jornadas dobles consecutivas y con cada partido más importante que el anterior, viéndolos nosotros realmente como finales, teniendo muchos objetivos en juego: la Copa Centroamericana, el escalar posiciones y recuperar puntos en el torneo nacional”, expresó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, quien se refirió al receso que tuvo el torneo para darles espacio a los amistosos de la Selección contra Ecuador y Argentina.

Durante estos días, la Liga pudo avanzar en la recuperación de jugadores como Rónald Matarrita y Giancarlo González. Además, Yerlan Sosa ya está listo para volver a jugar tras quedar fuera de la selección de Costa Rica por una dolencia muscular.

Sin embargo, Alajuelense perdió a Alexis Gamboa por un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, que sufrió en el partido entre Ecuador y la Tricolor, en Quito.

Roan Wilson también regresó con una molestia, pero, al parecer, el mediocampista se encuentra bien.

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