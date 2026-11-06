Alajuelense vs. Sporting: Hora y canal para ver este partido de dientes apretados

Liga Deportiva Alajuelense y Sporting tienen una cita más que interesante este sábado 7 de noviembre en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Recuerde que si quiere ir al estadio, por esta ocasión se venden las entradas exclusivamente en las boleterías físicas de la Catedral, debido a problemas técnicos que afectan la plataforma TicketShow, que es el proveedor del servicio de la tiquetera digital.

Este partido entre la Liga y Sporting arrancará este sábado a las 8 p. m. y corresponde a la antepenúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Será un nuevo duelo desde el banquillo entre los técnicos Óscar Ramírez y Andrés Carevic, en un juego que podrá verse en exclusiva a través de la pantalla de FUTV.

El cuadro albinegro se presenta en la Catedral como líder del campeonato, con 30 puntos luego de 15 presentaciones; mientras que la Liga posee 26 unidades.

Son dos rivales directos con aspiraciones de clasificar y que quieren cerrar con el codiciado primer lugar que garantiza el beneficio de estar presente en una eventual gran final.

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