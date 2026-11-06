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Alajuelense vs. Sporting: Hora y canal para ver este partido de dientes apretados

Sporting llega como líder del Torneo de Apertura 2026 al juego contra Alajuelense

Alajuelense y Escorpiones se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Alajuelense y Escorpiones se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. La Nación
Fanny Tayver Marín