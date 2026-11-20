El contrato de Celso Borges con Liga Deportiva Alajuelense expira en diciembre, pero a diferencia del manejo que el cuadro rojinegro suele darle a estos casos, en esta ocasión tomó una decisión anticipada.

No habrá que esperar a que se acabe la Copa Centroamericana de Concacaf y el Torneo de Apertura 2026 para luego conversar.

El interés de ambas partes es seguir y todo va encaminado hacia la renovación del contrato, según expresó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

“Con Celso sí estamos en charlas abiertas para su renovación y extensión de contrato. Las charlas son muy sencillas con Celso porque es un tipo con el que primero tenemos una gran relación entre él y yo.

”Y después, Celso quiere seguir jugando y nosotros queremos que siga jugando con nosotros. Cuando los intereses son comunes, es muy fácil ponernos de acuerdo. Estamos a detalles puntuales para poder confirmar la renovación”, manifestó Carlos Vela.

El mexicano agregó que la idea es que siga, que él entra en planes del club y que también el futbolista quiere continuar en Alajuelense.

“Así que estamos esperando a la brevedad poder dar más información al respecto”, recalcó el gerente deportivo de Alajuelense.

El mediocampista de 38 años sigue siendo una pieza importante en el engranaje de la Liga, al punto de que el equipo muchas veces lo extraña cuando no está. Pero, aparte de eso, es uno de los líderes a seguir para los jugadores que vienen detrás de él.

“Es un privilegio que todos estos cachorros tienen de tener a un tipo como Celso en el día a día. Es una persona que tiene una trayectoria que todos conocemos a nivel internacional, en la selección y con nosotros, pero que la refrenda todos los días.

”Suma mucho en el camerino, en la cancha y desde todos los aspectos. s un referente en el cual todos tendrían que verse en el espejo e intentar emular todas las condiciones y características que Celso ha puesto en su carrera”, apuntó Carlos Vela.