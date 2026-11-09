Alajuelense tiene once partidos sin perder, pero viene lo más bravo

¿Cómo podrá caerle este receso a Liga Deportiva Alajuelense? Esa es la gran interrogante que tienen muchos y la respuesta exacta no se conocerá hasta que el equipo vuelva a jugar y lo hará encarando el cierre del Torneo de Apertura 2026 y la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Óscar Ramírez cruza los dedos para que a la Selección de Costa Rica le vaya bien en este arranque con Bryan Ruiz como técnico permanente. También para que los ocho jugadores que la Liga le aporta a la Tricolor vuelvan sanos y salvos.

Al analizar el comportamiento de la Liga, desde la destitución del español Ismael Rescalvo, el León no volvió a perder. Si se toman en cuenta los dos encuentros en los que Bryan Ruiz fue entrenador interino de Alajuelense y los encuentros dirigidos por el Macho en su regreso, los manudos ya alcanzan once partidos sin derrotas.

Otro dato es que la Liga es el único equipo invicto en lo que va de la segunda vuelta de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Yerlan Sosa es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que irán a Ecuador y Argentina con la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

“A veces cambian las dinámicas y son difíciles de explicar, no era que lo veníamos haciendo tan mal, se venía trabajando bien con el profe Rescalvo, simplemente son estas cosas del fútbol que después se nos abre el marco y con Bryan tuvimos un buen trabajo en esa semana. Luego viene el profe Óscar y lo mismo.

”No puedo ser tan desconsiderado de decir que lo de Rescalvo no sirvió, sí que sirvió y para ir afianzando ideas que también se han pulido en esta otra etapa de Óscar, que lo ha hecho muy bien”, expresó Celso Borges.

Estas declaraciones las brindó después del triunfo de Alajuelense ante Sporting y antes de integrarse a la Selección de Costa Rica.

Su criterio es que la Liga va en crecimiento y hasta considera que el equipo se encuentra bien en las dos áreas, aunque también es cierto que a los manudos por momentos les cuesta llegar al gol.

Juan Pablo Añor conduce el balón ante la mirada de Joshua Navarro y Alex López, en el partido entre Alajuelense y Sporting. (JOHN DURAN/John Durán)

“A uno siempre le gustaría ser mucho más efectivo de lo que es, pero a nivel defensivo el equipo se encuentra bien, a nivel anímico se encuentra bien, está en buenas etapas en los dos torneos, entonces creo que mucho del fútbol también es sentimiento y la armonía que hay entre los jugadores y eso ha dado resultado”, apuntó Celso Borges.

El panorama

En este momento, cuando restan dos jornadas para que concluya la fase clasificatoria, Saprissa es líder con 31 puntos, superando por cuatro goles a Cartaginés, que también tiene 31 unidades.

Sporting cedió el liderato al caer en la Catedral y el cuadro de Andrés Carevic registra 30 puntos; mientras que Alajuelense se mantiene en zona de clasificación, con 29 unidades.

Kenyel Michel, John Paul Ruiz y Ronaldo Cisneros son claves en el funcionamiento de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

El otro equipo que se mantiene con vida es San Carlos, que registra 26 puntos, pero lo persigue un asterisco por ese primer juego que no disputó cuando tenía la licencia suspendida por estar moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que debido a eso, en caso de empate en puntos, tendrá que ceder su lugar.

“Fue un buen gane y yo creo que irnos al parón de selecciones ya metidos de lleno en la zona de clasificación sí nos da mucha ilusión de lo que pueda ser lo próximo. Sporting es un buen equipo y había que hacerlo muy bien para poder ganar”, indicó Celso Borges.

¿Se ven cerrando como líderes? “Lo que más veo ahora mismo es el próximo partido, que es con Cartago y más allá de eso es ganar ese próximo partido y, a partir de ahí, ver qué hacemos.

En cuanto al cierre que se avecina tras la gira de la Selección de Costa Rica por Ecuador y Argentina, respondió que será “bravo”.

“Un cierre bravo, todos directos los rivales que tenemos, buenos partidos, buenos equipos, entonces lindo, el nivel del campeonato en esta etapa final sube bastante”, apuntó Celso Borges.

Los partidos más inmediatos de Alajuelense

Alajuelense vs. Cartaginés | Lunes 23 de noviembre | 8 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto | Jornada 17 del Torneo de Apertura 2026.

San Carlos vs. Alajuelense | Domingo 29 de noviembre | 3 p. m. | Estadio Carlos Ugalde Álvarez | Jornada 18 del Torneo de Apertura 2026.

Cartaginés vs. Alajuelense | Miércoles 2 de diciembre 7 p. m. | Estadio José Rafael Fello Meza | Partido de ida de la final de la Copa Centroamericana.

Alajuelense vs. Cartaginés | Domingo 6 de diciembre | 6 p. m. | Estadio Alejandro Morera Soto | Partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana.

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