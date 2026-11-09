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Puro Deporte

Alajuelense tiene once partidos sin perder, pero viene lo más bravo

Así se presenta el panorama de Liga Deportiva Alajuelense de cara a la recta crucial del semestre

07/11/2026/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Óscar Ramírez cruza los dedos para que el receso no afecte a Liga Deportiva Alajuelense. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín