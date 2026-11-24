Liga Deportiva Alajuelense continúa con su propuesta de ofrecer una transmisión propia de sus partidos como local en el Torneo de Apertura 2026. Y este lunes 23 de noviembre, LDA Media estará en vivo con el pulso entre la Liga y Cartaginés.

Se trata de una transmisión completamente gratuita mediante el canal oficial de YouTube del club y su cuenta de Facebook, la cual incluye un programa previo desde las 7 p. m., la narración en directo del encuentro que arrancará a las 8 p. m. y el análisis posterior al juego.

Debido a que los derechos de transmisión televisiva del partido pertenecen en exclusiva a FUTV, la emisión por streaming contará con el audio en vivo del juego, mientras que en video únicamente se verán el narrador Sandro Velásquez, el periodista del club, Daniel Sanabria y los comentaristas Gustavo Gamboa y Carlos Castro.

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