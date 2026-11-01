Alajuelense se guardó un secreto hasta el último minuto: vea cómo alinea en el clásico

Liga Deportiva Alajuelense afronta el clásico nacional de este domingo 1.° de noviembre con la clara intención de puntuar en la casa del Deportivo Saprissa. Este partido cierra la vibrante jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.

A eso de las 2:30 p. m., el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

Él no quiso dar ningún adelanto sobre Celso Borges. El mexicano se lo reservó y no dijo si el mediocampista estaba en nómina o no.

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