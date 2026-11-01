Alajuelense se guardó un secreto hasta el último minuto: vea cómo alinea en el clásico

Liga Deportiva Alajuelense afronta el clásico nacional de este domingo 1.° de noviembre con la clara intención de puntuar en la casa del Deportivo Saprissa. Este partido cierra la vibrante jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.
A eso de las 2:30 p. m., el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.
Él no quiso dar ningún adelanto sobre Celso Borges. El mexicano se lo reservó y no dijo si el mediocampista estaba en nómina o no.
“Vamos a presentar un muy buen equipo para sacar los tres puntos, estoy tranquilo, confío mucho en las decisiones de Óscar y estoy seguro de que nos va a ir bien”, expresó Carlos Vela en Columbia.
Lo que sí hizo fue brindar una actualización sobre la lesión de Rónald Matarrita: “No es grave, afortunadamente no es grave, se pierde este partido y tendrá participación para el cierre del torneo sin problemas”.
Carlos Vela prefirió que el once de la Liga se conociera hasta la hora estipulada. Lo mismo pasó unos minutos después, cuando el asistente técnico de Óscar Ramírez, Javier Delgado, habló con la prensa.
El Sheriff mencionó que tanto Rónald Matarrita como Celso Borges se encuentran bien, y que si iban a tener participación o no, pues se daría a conocer hasta que se entreguen las alineaciones.
¿Cómo alinea Alajuelense en el clásico? Óscar Ramírez decidió que Washington Ortega, Giancarlo González, Alexis Gamboa, Juan Pablo Añor, Roan Wilson, Yerlan Sosa, Creichel Pérez, Rashir Parkins, John Paul Ruiz, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros serán titulares.
Además, la Liga tiene en la suplencia a Bayron Mora, Deylan Paz, Celso Borges, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar, Luis Díaz, Yeison Molina, Aarón Salazar, Fernando Piñar y Esteban Cruz.
Así que el secreto que Alajuelense se guardó hasta el último minuto es que en este partido, Celso Borges está en convocatoria y se encuentra en la banca.
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