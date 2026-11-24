Yeison Molina, defensor de Alajuelense, fue el encargado de hablar luego de la derrota por 2-1 ante Cartaginés. El zaguero, en una entrevista con FUTV, recalcó que el resultado los golpeó, sobre todo porque el equipo deberá jugarse la clasificación ante San Carlos en la última fecha del Apertura 2026.

Molina señaló que ahora deben pasar rápidamente la página para intentar conseguir una victoria en San Carlos el próximo fin de semana.

“Por ahí se nos va una victoria importante. Esto no salió como queríamos. El primer tiempo fue bueno; ahora hay que revisar los detalles y no podemos perder más”, declaró.

El defensor añadió: “Partido importante en San Carlos, un cierre complicado. Vamos contra un equipo fuerte, grande. Ahora toca planear y sacar una victoria. Venimos mucho tiempo trabajando para este partido, no se nos da. Ahora, a seguir...”, enfatizó.

Molina fue el encargado de anotar el único gol manudo.

“El primer gol con la Liga por fin se me da, ahora queda un sinsabor. Lamentablemente, se da la lesión de Alexis Gamboa; esta vez me toca a mí suplirlo y seguimos trabajando”, finalizó.