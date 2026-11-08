Alajuelense presenta hoy su propia transmisión del partido contra Sporting: así puede sintonizarla

Liga Deportiva Alajuelense continúa con su propuesta de ofrecer una transmisión propia de sus partidos como local en el Torneo de Apertura 2026. Y este sábado, LDA Media transmitirá el partido contra Sporting.

Se trata de una transmisión completamente gratuita mediante el canal oficial de YouTube del club y su cuenta de Facebook, la cual incluye un programa previo desde las 7 p. m., la narración en directo del encuentro que arrancará a las 8 p. m. y el análisis posterior al juego.

Debido a que los derechos de transmisión televisiva del partido pertenecen en exclusiva a FUTV, la emisión por streaming contará con el audio en vivo del juego, mientras que en video únicamente se verán el narrador Sandro Velásquez, el comentarista Carlos Castro y el periodista del club, Daniel Sanabria. Además, en esta ocasión, Diego Arroyo dará las incidencias en cancha.