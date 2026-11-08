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Puro Deporte

Alajuelense presenta hoy su propia transmisión del partido contra Sporting: así puede sintonizarla

LDA Media ofrece una hora de previa, la narración, los comentarios, las incidencias y el post juego

Las transmisiones de los partidos de Liga Deportiva Alajuelense a través de LDA Media han tenido una buena respuesta de la afición.
Las transmisiones de los partidos de Liga Deportiva Alajuelense a través de LDA Media han tenido una buena respuesta de la afición. LDA Media
Fanny Tayver Marín