Alajuelense encuentra lo que necesitaba antes del partido decisivo contra Motagua

Liga Deportiva Alajuelense se enfoca en el gran reto que tiene el próximo jueves 29 de octubre, cuando buscará clasificar una vez más a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Con el 0-0 en el partido de ida ante Motagua de Honduras, la Liga apela a sacar la serie en su casa y con su gente.

Incluso, la manera en la que se gestó el triunfo del domingo contra Pérez Zeledón, con ese gol de Anthony Hernández en el minuto 90+3 podría verse como un ejercicio de preparación y persistencia para esa misión que se le avecina a los rojinegros.

“Motivados para lo que viene, sabemos la gran tarea que tenemos el jueves acá en la Copa Centroamericana, queremos salir a ganar, queremos esa cuarta final consecutiva y descansar para planear ese partido importante que tenemos”, expresó en zona mixta el defensor Yeison Molina.

Fue un juego en el que la Liga generó 18 remates (ocho directos), con la bola pegada en el palo una y otra vez, más las intervenciones salvadoras de Miguel Ajú.

Pero el equipo de Óscar Ramírez nunca cayó en desesperación y el equipo sabía que en cualquier momento llegaría ese gol.

“Venimos de un gane en casa, en un partido un poco complicado y nos motiva bastante para este partido que tenemos, el grupo está muy unido, la motivación está al tope con este gane y esperamos poder lograr el gane que queremos el jueves”, citó Yeison Molina.

Óscar Ramírez quiere que haya una final costarricense en la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Cartaginés. También le gustaría que Saprissa clasifique a Concachampions. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante Pérez Zeledón, Alajuelense rotó prácticamente a todo su equipo, desde la portería hasta el ataque. Y sacó la tarea, al acercarse a la cima, porque la diferencia ahora se redujo a dos puntos.

“Se refleja que el que está acá tiene que estar preparado, nos dan la oportunidad a muchos que en partidos anteriores no tuvimos mucha participación y se respondió bien a lo que el profe quería y logramos lo que queríamos, que era esa importante victoria”, señaló el defensor.

Alexis Gamboa: ‘El equipo está muy unido’

Un criterio similar tiene Alexis Gamboa, quien expresó que ante los generaleños, el marco se les quiso cerrar un poco, provocaron muchas opciones y al final cayó esa anotación que significó la victoria manuda.

“Lo más importante es el trabajo grupal, los tres puntos que sacamos y quien juegue en la Liga tiene una gran responsabilidad y es una alegría que los que no venían jugando lo hayan hecho de la mejor manera y eso se le pone difícil al profe para lo que viene”, apuntó Alexis Gamboa sobre la rotación.

Algo que él rescata es que justo cuando se acerca el partido definitivo por el pase a la final de la Copa Centroamericana, la Liga ya colecciona dos juegos sin encajar anotaciones. Y eso lo necesitaba.

Alajuelense descansó a varias figuras en el partido contra Pérez Zeledón. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es algo que venimos trabajando, es algo que estábamos debiendo, nos hacían muchos goles y en dos partidos seguidos logramos mantener el marco en cero y esperamos seguir así”, destacó.

Alexis Gamboa es uno de los integrantes de Alajuelense que han estado presentes en las tres coronas en fila alcanzadas por la Liga en la Copa Centroamericana y tiene el sueño de un cetro más.

“El equipo está muy unido, tenemos que tener esa misma hambre de la primera final que logramos, de querer, de saber que si nos lo proponemos somos capaces de hacer las cosas bien y acercarnos a ese tetracampeonato que es lo que la afición quiere y nosotros también”.

Óscar Ramírez en medio de ese llamado de apoyar a los equipos ticos esta semana en su desafío en Centroamérica, también habló de que ve “cositas” diferentes a lo interno de su equipo.

“Nosotros como jugadores tratamos de enfocarnos de hacer las cosas bien en el campo, tratamos de que al grupo no entre lo externo. Al final, cada quien tiene su opinión y puede hablar, a veces las personas hablan sin saber.

”Pero estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, en tratar de corregir cosas que tenemos que corregir y en tratar de ganar. Ahora estamos a dos puntos del liderato y esperamos hacer las cosas bien para lograrlo”, concluyó Alexis Gamboa.

El panorama

El partido entre Alajuelense y Motagua será el próximo jueves, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y es un encuentro en el que la Liga tiene que hacer goles.

Un triunfo por cualquier marcador le da el pase a los rojinegros y un empate por 0-0 es el único escenario en el que esta serie se puede extender a tiempos extra, incluso penales, si fuese necesario.

Si se da ese alargue, ya el gol de visita no aplica como criterio de desempate. Motagua eliminaría a Alajuelense con un triunfo, también con un empate con goles.

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