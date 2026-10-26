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Puro Deporte

Alajuelense encuentra lo que necesitaba antes del partido decisivo contra Motagua

Liga Deportiva Alajuelense quiere llegar a otra final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Alajuelense contra Pérez Zeledón por la jornada 13 del Torneo de Apertura 2026.
Anthony Hernández fue quien halló el gol en un partido en el que a Alajuelense se le cerró el marco. Jorge Navarro para La Nacion
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense se enfoca en el gran reto que tiene el próximo jueves 29 de octubre, cuando buscará clasificar una vez más a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Con el 0-0 en el partido de ida ante Motagua de Honduras, la Liga apela a sacar la serie en su casa y con su gente.

Incluso, la manera en la que se gestó el triunfo del domingo contra Pérez Zeledón, con ese gol de Anthony Hernández en el minuto 90+3 podría verse como un ejercicio de preparación y persistencia para esa misión que se le avecina a los rojinegros.