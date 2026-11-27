Liga Deportiva Alajuelense necesita un punto para clasificar a las semifinales de Torneo de Apertura 2026 y el equipo en pleno no piensa más que en eso.

Perder contra Cartaginés fue una bofetada para el León, un embrollo en el que la Liga no quería estar, pero Óscar Ramírez se siente convencido de que sus hombres tienen la capacidad para clasificar.

No hacerlo es algo en lo que ni siquiera quiere pensar, recordando que en el semestre anterior, los rojinegros quedaron eliminados en la fase regular y no pudieron defender su corona.

En aquel torneo, los manudos requerían de una combinación de resultados que no se dio. Es más, hasta perdieron su propio juego.

Ahora sí dependen de ellos mismos, pero a la vez, con su caída del lunes pasado contra Cartaginés, los manudos le dieron vida a San Carlos.

Se acerca la final de la Copa Centroamericana, pero hoy por hoy, ese partido del sábado 28 de noviembre será una verdadera final entre liguistas y norteños.

Un mano a mano desde el banquillo entre Óscar Ramírez y Wálter Centeno. Un juego que acaparará la atención, a pesar de que otros encuentros se disputarán de manera simultánea, porque hasta a los aficionados de otros equipos les interesa saber qué va a pasar ahí, en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada.

¿Recuerda qué ocurrió en las últimas visitas de Alajuelense a San Carlos? Aunque la historia no juega, nunca esta de más darle un vistazo.

Si se echa el casete atrás, de los últimos doce partidos entre San Carlos y Alajuelense en terreno de los Toros del Norte, la Liga solo cayó en una ocasión y fue hace seis años. Este es el recuento:

7 de marzo de 2026 | San Carlos 0-2 Alajuelense

6 de diciembre de 2025 | San Carlos 0-2 Alajuelense

29 de enero de 2025 | San Carlos 0-0 Alajuelense

24 de agosto de 2024 | San Carlos 0-0 Alajuelense

25 de enero de 2024 | San Carlos 2-3 Alajuelense

21 de octubre de 2023 | San Carlos 0-1 Alajuelense

19 de marzo de 2023 | San Carlos 0-0 Alajuelense

24 de setiembre de 2022 | San Carlos 0-0 Alajuelense

6 de marzo de 2022 | San Carlos 0-3 Alajuelense

28 de julio de 2021 | San Carlos 2-2 Alajuelense

30 de marzo de 2021 | San Carlos 0-1 Alajuelense

15 de noviembre de 2020 | San Carlos 1-0 Alajuelense

Alajuelense llega al partido de este sábado con 29 puntos; mientras que San Carlos lo hace con 27 unidades. Y los dos tienen posibilidades de acceder a las semifinales, donde ya se encuentran el Deportivo Saprissa, el Club Sport Cartaginés y Sporting FC.

En esta jornada 18 del Torneo de Apertura 2026 se definirán las posiciones y, por ende, los cruces. Así como el último clasificado, que será Alajuelense si el partido termina con un empate o con un triunfo de la Liga.

Pero si San Carlos gana ese juego, eliminará a los rojinegros del campeonato nacional y entrará a la fiesta grande.