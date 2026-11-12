Alajuelense anuncia una oferta que les encantará a sus aficionados

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer una noticia que, sin duda, les agradará a sus aficionados.

En su cuenta de Facebook, los manudos anunciaron su “Noviembre Rojinegro”.

“¡Estamos en Noviembre Rojinegro! Aprovechá descuentos de hasta el 50% en prendas seleccionadas”, se lee en la publicación de los manudos.

Los descuentos aplican en todas las sucursales de Tienda La Liga y en su sitio en internet https://tiendalaliga.cr/

Alajuelense publicó las condiciones de las ofertas: los descuentos son de hasta un 50% y se aplican a ropa, accesorios y artículos expresamente identificados como participantes. No todos los productos del inventario forman parte de la promoción.

Descuentos: Hasta un 50% y la vigencia va del 30 de octubre al 26 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive, durante los horarios de atención de cada punto de venta y, en la tienda en línea, 24/7.

Canales participantes: Tiendas físicas de Tienda La Liga ubicadas en el Estadio, City Mall, San José, Paseo Metrópoli y Multiplaza Escazú, así como la tienda móvil oficial y la tienda en línea tiendalaliga.cr. La disponibilidad de artículos, tallas y existencias puede variar según el canal.

“El descuento se calcula sobre el precio regular real del producto participante. En la exhibición, publicidad o ficha del artículo se informará claramente el precio anterior y el precio promocional, o el beneficio económico correspondiente. El precio final y los cargos aplicables deberán ser visibles antes de confirmar la compra”, destacó Alajuelense.

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