El Municipal de Pérez Zeledón decidió adoptar una iniciativa que ya es costumbre en Saprissa y la pondrá en práctica durante el partido frente a los morados este sábado a las 8 p. m. Los generaleños organizaron una recolecta de peluches para entregarlos en Navidad a niños de escasos recursos.

Por medio de sus redes sociales, los generaleños dieron a conocer la campaña: ‘Un peluche, una sonrisa’.

Los aficionados que asistan al estadio Municipal de Pérez Zeledón deberán llevar un peluche empacado en una bolsa plástica como parte de la dinámica de ingreso al escenario deportivo para disfrutar del encuentro.

“Acompañanos este sábado y traé un peluche en una bolsita para regalar alegría a niños y niñas que lo necesitan”, se lee en el comunicado de los Guerreros del Sur.

El club también recalcó que, si las personas no logran comprar un peluche antes del encuentro, en las entradas del estadio tendrán a la venta artículos de este tipo para quienes deseen adquirirlos.

“También representamos valores, unión y el compromiso de aportar cosas positivas a nuestra comunidad”, detallaron los generaleños.

Esta práctica ya la había implementado Saprissa, equipo que realizó una dinámica similar durante su duelo frente a Puntarenas FC, el pasado 8 de noviembre.