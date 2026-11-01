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Puro Deporte

Aficionados de Saprissa explotan porque los dejaron fuera del clásico: ‘Así nos retribuye el equipo’

Los problemas con la boletería digital de Saprissa dejaron fuera del clásico en el primer tiempo a muchos aficionados del cuadro morado

Decenas de aficionados de Saprissa se quedaron fuera cuando el Clásico ante Alajuelense ya se estaba jugando, debido a problemas con la boletería electrónica.
Decenas de aficionados de Saprissa se quedaron fuera cuando el Clásico ante Alajuelense ya se estaba jugando, debido a problemas con la boletería electrónica. Rodrigo Calderón
Milton Montenegro

Mientras Saprissa y Alajuelense disputan esta tarde el clásico en el Estadio Ricardo Saprissa, decenas de aficionados tibaseños -incluyendo socios- se quejaron de que no los dejan entrar debido a un problema con la boletería digital.

La institución morada admitió una hora antes del partido que había problemas con la plataforma. Eso sí, informó que “todas las entradas adquiridas o sillas anuales están garantizadas”.

Sin embargo, a la hora de ingresar muchos aficionados enfrentaron problemas, pues en la entrada no les reconocían los tiquetes.