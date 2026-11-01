Aficionados de Saprissa explotan porque los dejaron fuera del clásico: ‘Así nos retribuye el equipo’

La institución morada admitió una hora antes del partido que había problemas con la plataforma. Eso sí, informó que “todas las entradas adquiridas o sillas anuales están garantizadas”.
Sin embargo, a la hora de ingresar muchos aficionados enfrentaron problemas, pues en la entrada no les reconocían los tiquetes.
Ever Pérez fue uno de los afectados. “Tengo 15 años de ser socio de la institución, todos los años pago la anualidad. Hace dos años quitaron el carnet, ellos tomaron esa decisión de mandar las entradas por correo y ahora se les cae el sistema.
“Los socios somos los fieles, los que siempre venimos y siempre pagamos, y así nos responde la institución, dejándonos afuera. Saprissa le retribuye así a los socios”, lamentó.
Otra persona comentó que compró tres entradas juntas, pero le dijeron que una ya estaba escaneada.
La Nación pudo comprobar que a los aficionados se les pidió hacer una fila para proceder a una verificación por aparte.
Cerca de terminar el primer tiempo, los encargados de boletería empezaron a dar entradas físicas para agilizar el ingreso, cuando ya los aficionados afectados se habían perdido la mitad del partido.
Nota del editor: esta nota se actualizó en el último párrafo a las 5:03 p. m.