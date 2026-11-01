Aficionados de Saprissa explotan porque los dejaron fuera del clásico: ‘Así nos retribuye el equipo’

Mientras Saprissa y Alajuelense disputan esta tarde el clásico en el Estadio Ricardo Saprissa, decenas de aficionados tibaseños -incluyendo socios- se quejaron de que no los dejan entrar debido a un problema con la boletería digital.

La institución morada admitió una hora antes del partido que había problemas con la plataforma. Eso sí, informó que “todas las entradas adquiridas o sillas anuales están garantizadas”.

Sin embargo, a la hora de ingresar muchos aficionados enfrentaron problemas, pues en la entrada no les reconocían los tiquetes.

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