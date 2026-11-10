Aficionados de Alajuelense colapsan boletería digital buscando entradas que todavía no salen a la venta

Tras la salida a preventa de las entradas para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana que anunció Cartaginés durante esta mañana, muchos aficionados de Alajuelense colapsaron la boletería digital del club rojinegro para saber si los manudos también pusieron a la venta los boletos del juego de vuelta.

Ante esto, los rojinegros enviaron un comunicado a sus asociados en el que explicaron que estas entradas todavía no están a la venta.

“Queremos informarles que los precios de las entradas para la final de vuelta de la Copa Centroamericana, que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, aún no han sido publicados en nuestra boletería”.

Luego agregaron: “Liga Deportiva Alajuelense comunicará oportunamente, a través de sus canales oficiales, los precios de las entradas y los detalles del proceso de venta.

“Asimismo, les confirmamos que nuestros asociados contarán con un período exclusivo de preventa de tres días, previo a la habilitación de la venta al público general”, agrega el texto.

Además, solicitaron a la afición no difundir información falsa o no oficial que provenga de fuentes ajenas a la institución manuda.

Por último, instaron a la afición a llenar el Estadio Alejandro Morera Soto de cara a la final internacional: “Cuando llegue el momento de adquirir nuestras entradas, los invitamos a llenar el Estadio Alejandro Morera Soto de rojo y negro y acompañar al equipo en esta importante cita internacional”, cierra el comunicado.

La final de ida de la Copa Centroamericana se disputará el 2 de diciembre en el Estadio Fello Meza, mientras que la vuelta se jugará el domingo 6 en el Estadio Alejandro Morera Soto.