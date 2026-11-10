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Puro Deporte

Aficionados de Alajuelense colapsan boletería digital buscando entradas que todavía no salen a la venta

Los aficionados de Alajuelense se llenaron de entusiasmo luego de que Cartaginés anunciara precios e inicio de preventa para final de la Copa Centroamericana

Partido entre Alajuelense y Herediano se por la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026.
Alajuelense aclaró que las entradas para la vuelta de la final de Copa Centroamericana ante Cartaginés todavía no están a la venta. En la foto, aficionados manudos durante un partido. Jorge Navarro para La Nacion

Alejandro Cerdas y Fanny Tayver Marín