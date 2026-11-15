Aficionados argentinos buscaron a tres integrantes de la Selección de Costa Rica para fotografías y autógrafos

Lo que hicieron Bryan Ruiz, Celso Borges, Christian Bolaños y otros jugadores costarricenses en Brasil 2014, cuando la Selección de Costa Rica alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo, marcó el fútbol mundial y, todavía 12 años después, aquella gesta sigue siendo recordada.

Ahora que la Selección está de visita en Argentina para enfrentar a la Albiceleste el próximo martes a las 5 p. m., en Córdoba, varios jóvenes argentinos se acercaron al lugar donde se encuentra el equipo tico para conseguir una fotografía o un autógrafo de esos tres protagonistas: Bryan Ruiz, Celso Borges y Christian Bolaños.

En un video difundido por ESPN, la cadena entrevistó a dos aficionados, quienes destacaron el papel de las tres figuras.

“Quería conocer a algunos de los íconos como Bryan Ruiz, Celso Borges o Christian Bolaños, quienes dieron todo por ustedes en 2014 y dejaron una marca en el fútbol costarricense”, dijo uno de los jóvenes.

En las imágenes también se pudo observar a los aficionados con sus postales de los álbumes de los mundiales de 2018 y 2022, en los que Costa Rica participó. Por esa razón, aprovecharon para conseguir las firmas en sus estampas.

Otro joven llevó un cuaderno en el que recopiló más de 10 firmas de los futbolistas actuales de la Selección y del cuerpo técnico.

Costa Rica enfrentará a Argentina el próximo martes a las 5 p. m. (hora tica) en el cierre de la fecha FIFA de noviembre.