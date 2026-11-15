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Puro Deporte

Aficionados argentinos buscaron a tres integrantes de la Selección de Costa Rica para fotografías y autógrafos

Lo hecho en Brasil 2014 por la Selección de Costa Rica continúa generando admiración y en Argentina también lo recuerdan

Roan Wilson, futbolista de la Selección de Costa Rica, a la llegada del equipo patrio a Argentina, donde enfrentará a la selección local en Córdoba.
Roan Wilson, futbolista de la Selección de Costa Rica, a la llegada del equipo a Argentina, donde enfrentará a la selección local en Córdoba. Fedefútbol
Esteban Valverde