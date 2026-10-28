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Puro Deporte

Afición del Olimpia le hizo una ‘maldad’ a Cartaginés de madrugada

Cartaginés enfrenta este miércoles a Olimpia por la Copa Centroamericana, pero algo pasó la noche antes

Integrantes del plantel de Cartaginés hacen una oración en el reconocimiento de cancha del Estadio "Chelato" Uclés de Honduras, antes de enfrentar al Olimpia por la Copa Centroamericana.
Integrantes del plantel de Cartaginés hacen una oración en el reconocimiento de cancha del Estadio "Chelato" Uclés de Honduras, antes de enfrentar al Olimpia por la Copa Centroamericana. CS Cartaginés
Fanny Tayver Marín

Como en los viejos tiempos, la afición del Olimpia de Honduras trató de interrumpir el sueño de los jugadores de Cartaginés la noche antes del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Brumosos y catrachos se enfrentan este miércoles 28 de octubre a las 9 p. m. en el Estadio José de la Paz Herrera ‘Chelato’ Uclés. Pero mientras la delegación cartaginesa descansaba en su hotel de la capital catracha, algo ocurrió en horas de la madrugada.

Según reportaron los periodistas Rodolfo Méndez y Anthony Porras, enviados de Radio Columbia a territorio hondureño, a eso de las 2:45 a. m., en las afueras del lugar de concentración del conjunto brumoso se escuchó primero como si fuesen balazos; pero en realidad, eran fuegos artificiales de todo tipo, haciendo un tremendo escándalo que despertaba a cualquiera.