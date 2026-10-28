Afición del Olimpia le hizo una ‘maldad’ a Cartaginés de madrugada

Como en los viejos tiempos, la afición del Olimpia de Honduras trató de interrumpir el sueño de los jugadores de Cartaginés la noche antes del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Brumosos y catrachos se enfrentan este miércoles 28 de octubre a las 9 p. m. en el Estadio José de la Paz Herrera ‘Chelato’ Uclés. Pero mientras la delegación cartaginesa descansaba en su hotel de la capital catracha, algo ocurrió en horas de la madrugada.

Según reportaron los periodistas Rodolfo Méndez y Anthony Porras, enviados de Radio Columbia a territorio hondureño, a eso de las 2:45 a. m., en las afueras del lugar de concentración del conjunto brumoso se escuchó primero como si fuesen balazos; pero en realidad, eran fuegos artificiales de todo tipo, haciendo un tremendo escándalo que despertaba a cualquiera.

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