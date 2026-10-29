Afición del Cartaginés no quiere despertar del sueño y seguirá celebrando este jueves

La afición del Club Sport Cartaginés todavía celebra la clasificación de su equipo a la final de la Copa Centroamericana, luego de eliminar al Olimpia de Honduras.

Los brumosos salieron a las calles tras el compromiso, en el que su equipo empató 2-2 con los catrachos y consiguió el boleto a la final gracias al marcador global. Los festejos se extendieron hasta altas horas de la noche; sin embargo, la celebración no terminó ahí.

Este jueves, a las 7:30 p. m., los seguidores tienen prevista una nueva convocatoria para recibir a los jugadores a su regreso a Cartago.

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