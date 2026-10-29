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Puro Deporte

Afición del Cartaginés no quiere despertar del sueño y seguirá celebrando este jueves

Afición del Cartaginés anunció actividad para recibir al equipo luego de eliminar al Olimpia de Honduras

Los jugadores del Cartaginés celebraron la clasificación ante Olimpia luego de igualar 2 a 2 en la vuelta de la serie.
Los jugadores del Cartaginés celebraron la clasificación ante Olimpia luego de igualar 2 a 2 en la vuelta de la serie. ORLANDO SIERRA
Esteban Valverde

La afición del Club Sport Cartaginés todavía celebra la clasificación de su equipo a la final de la Copa Centroamericana, luego de eliminar al Olimpia de Honduras.

Los brumosos salieron a las calles tras el compromiso, en el que su equipo empató 2-2 con los catrachos y consiguió el boleto a la final gracias al marcador global. Los festejos se extendieron hasta altas horas de la noche; sin embargo, la celebración no terminó ahí.

Este jueves, a las 7:30 p. m., los seguidores tienen prevista una nueva convocatoria para recibir a los jugadores a su regreso a Cartago.