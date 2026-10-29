Afición del Cartaginés no quiere despertar del sueño y seguirá celebrando este jueves

La afición del Club Sport Cartaginés todavía celebra la clasificación de su equipo a la final de la Copa Centroamericana, luego de eliminar al Olimpia de Honduras.
Los brumosos salieron a las calles tras el compromiso, en el que su equipo empató 2-2 con los catrachos y consiguió el boleto a la final gracias al marcador global. Los festejos se extendieron hasta altas horas de la noche; sin embargo, la celebración no terminó ahí.
Este jueves, a las 7:30 p. m., los seguidores tienen prevista una nueva convocatoria para recibir a los jugadores a su regreso a Cartago.
El medio Fuerza Azul Digital dio a conocer que los aficionados esperarán al equipo en Las Ruinas de Cartago.
“Después de una noche histórica en Honduras, el equipo regresa a casa y qué mejor manera de agradecerles que con un gran recibimiento en Cartago”, se lee en el afiche de invitación.
Cartaginés vive un segundo semestre del año en el que se mantiene en la pelea por ambos campeonatos. En el Apertura 2026 disputa los primeros puestos de la clasificación junto con Saprissa y Sporting, mientras que en el torneo regional ya aseguró su lugar en la final.
El próximo reto de los blanquiazules será este domingo, a las 11 a. m., frente a San Carlos. El equipo dirigido por Amarini Villatoro buscará una victoria para mantenerse en la lucha por el liderato del campeonato nacional.